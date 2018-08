Wettbewerb für Strohballen-Bastler

Gesucht wird: „die coolste Strohballen-Figur, die die Welt je gesehen hat!“ So lädt die Oberschwabenschau die Vereine der Region zu einem Wettbewerb ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus Stroh- oder Heuballen sollen Figuren gebaut werden. Doch nicht nur die Figur zählt, sondern auch, ob der Verein sie online bekannt machen kann: Am Ende gewinnt, wer für sein Ballen-Kunstwerk am Stichtag die meisten „Gefällt mir" und „Like“-Klicks im Internet bekommen hat. Bewerben kann man sich ab sofort und noch bis 14. September. Präsentiert werden muss die Figur bis 30. September, am 8. Oktober wird ausgewertet.

Im Herbst sind sie vertraute Gestalten am Wegesrand: Die riesenhaften Figuren aus Strohballen, die vielerorts liebevoll errichtet und eingekleidet werden. Warum daraus nicht einen Wettbewerb machen? „Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt", sagt Johanna Göring vom Organisations-Team der Oberschwabenschau. „Wir fordern hiermit die gesamte Region heraus, neuartige und besonders schöne Stroh-Kunstwerke zu schaffen!" Mit dem Anmelden sollte man nicht zu lang warten, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ein paar Spielregeln gibt es: Mindestens drei Rundballen oder vier Quaderballen müssen für eine Figur verarbeitet werden. Zudem sollten die Teilnehmer Fristen und Formalitäten einhalten: Bis spätestens 14. September kann man sich per E-Mail an oberschwabenschau@ravensburg.de anmelden – so lange Plätze frei sind. Wer angemeldet ist, erhält ein Banner mit dem Messe-Logo. Es ist einen auf zwei Meter groß und soll gut sichtbar an der Wettbewerbs-Figur befestigt werden. Dann beginnt die kreative Phase: Bis 30. September müssen Fotos der fertigen Figur per E-Mail eingereicht werden. Das Messe-Team stellt diese Bilder ins Netz, bei Facebook und Instagram – damit beginnt die Abstimmung.

Stichtag ist der 8. September

Entscheidend ist, wie viele Likes und „Gefällt mir“-Angaben die jeweilige Figur bis zum Stichtag, 8. September, ergattert hat. Für die Auswertung werden Stimmen von Facebook und Instagram zusammengezählt. „Deswegen ist es nicht nur wichtig, eine tolle Figur zu kreieren", sagt Johanna Göring. „Man muss in der heißen Phase auch noch ordentlich dafür trommeln.“

Als Gewinne gibt es Messebesuche samt Taschengeld: Die Sieger erhalten 1500 Euro und eine Freifahrt per Omnibus (für bis zu 48 Personen) zur Oberschwabenschau in Ravensburg und auch wieder heim – am 20. Oktober 2018 zur Preisübergabe. Auf Platz zwei gibt es die Busfahrten und 1000 Euro. Und die Dritten können dann wählen, ob sie lieber die Bus-Tour zur Messe oder ein Preisgeld von 500 Euro haben möchten. Wer auf Platz vier bis sieben landet, kriegt ein Fünf-Liter-Fässchen Bier.