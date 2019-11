Weshalb Ravensburg weit davon entfernt ist, eine 5G-Modellstadt zu sein

Aktueller hätte der Informationsabend zum Stand der digitalen Infrastruktur im Land und speziell in Ravensburg kaum sein können. Eingeladen hatte das Wirtschaftsforum (WiFo) Pro Ravensburg, Gastgeber waren die Technischen Werke Schussental (TWS).

Ernüchternd waren die Ausführungen von Baubürgermeister Dirk Bastin, in dessen Ressort die Fäden zur Schaffung einer wegweisenden digitalen Infrastruktur zusammenlaufen. Nach seiner Einschätzung ist Ravensburg weit davon entfernt, sich als digitale Modellstadt in Sachen des neuen Mobilfunkstandards 5G zu etablieren.

Vortrag war gut besucht

Bevor sich vor einigen Tagen die Agendagruppe Mobilfunk Ravensburg in einer öffentlichen Versammlung zu den Mobilfunkplänen in der Schussenstadt positionierte, hatte das Wirtschaftsforum ebenfalls zu einem Themenabend „Digitale Infrastruktur –Breitband, 5G“ eingeladen.

Wie wichtig die Vertreter der Wirtschaft das Thema sehen, war am gefüllten Vortragssaal in den Räumen der TWS abzulesen.

Wichtigste Infrastrukturmaßnahme

Helmut Hertle, Geschäftsführer des Versorgungsunternehmens, bezeichnete in seiner Einführung den Breitbandausbau zwischenzeitlich als wichtigste Infrastrukturmaßnahme.

Erst dann komme die Verbesserung des Verkehrssektors. WiFo-Vorstandsmitglied Susanne Nebel versprach den Besuchern der Veranstaltung, dass die diskutierte Technik sachlich vorgestellt werden solle, und das ohne Emotionen. Das war ein kleiner Seitenhieb in Richtung Agenda-Gruppe Mobilfunk, dessen Sprecher Wolfgang Blüher sich unter die Zuhörer gemischt hatte.

TWS-Geschäftsführer Helmut Hertel (in Hintergrund rechts) und der Geschäftsführer von TeleData Armin Walter erläuterten vor Gästen des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg die Digitalstrategien in Ravensburg und Oberschwaben. (Foto: Herbert Guth)

Zum Schluss der Diskussionsrunde am Ende der technischen Erläuterungen bot Blüher dem Wifo an, die Position der Agenda-Gruppe in einem 20-minütigen Vortrag den Wifo-Mitgliedern darzustellen. Susanne Nebel versprach am Rande, dass sie das Angebot im Vorstand zur Sprache bringen werde.

Engmaschiges Glasfasernetz

Unter der Moderation von Bernd Nebel stellte Geschäftsführer Armin Walter von der TeleData sein Unternehmen als Partner für den Glasfaser-Ausbau in der Region Bodensee-Oberschwaben vor. Seine Kernaussage war, dass die Versorgung der Region mit einem engmaschigen Glasfasernetz eine wichtige Ergänzung zum neuen Mobilfunkstandard 5G sei.

Ravensburgs Bürgermeister Dirk Bastin entwickelte seine Gedanken zur Thematik und flocht dabei auch die ganz aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung von Montag in der Digitalklausur in Meseberg ein. In Ravensburg müssten sich Verwaltung und Kommunalpolitik Gedanken darüber machen, „was wir mit Digitalisierung eigentlich wollen“.

„Wir wollen einen vernünftigen 5G-Aufbau für superschnelle Verbindungen.“ Dirk Bastin

Das alles sei auch vor dem Hintergrund einer kritischen Stadtgesellschaft in Ravensburg zu sehen, die sich intensiv in die zukünftigen Aufgaben einbringt. „Wir wollen einen vernünftigen 5G-Aufbau für superschnelle Verbindungen. Wir wollen aber die Kritiker mitnehmen und denen Schutzräume bieten, die den neuen Techniken ablehnend gegenüberstehen.“

Skepsis gegenüber Pilotprojekt

Dass ein angestrebtes Pilotprojekt für den neuen Mobilfunkstandard 5G in Ravensburg eingerichtet wird, sieht Bastin zwischenzeitlich skeptisch. „Den großen Mobilfunkanbietern blieb die kritische Haltung der Bürger in dieser Stadt nicht verborgen. Die Anbieter machen einen großen Bogen um Ravensburg“, sagte Bastin mit Blick auf Hilmar Möhlmann vom Unternehmen Telefonica. Dieser widersprach dem Bürgermeister nicht.

Dennoch dafür werben

Auf der Karte für den 5G-Aufbau tauche seine Stadt nicht vor 2022 oder 2023 auf, prophezeite der Redner. Nachdem Bastin noch von enttäuschenden Erfahrungen beim Angebot von Glasfaseranschlüssen für private Haushalte berichtet hatte, sieht er es trotzdem als wichtig an dafür zu werben, dass dieses Produkt die Zukunft ist. „Bei aller Skepsis. Wir werden bei der Digitalisierung auf einem guten Weg sein“, lautete sein Fazit.

Telefonica-Referent Möhlmann aus München blieb es vorbehalten, die Vorteile des superschnellen Mobilfunkangebots 5G zu erläutern. Die Zuverlässigkeit und hohe Geschwindigkeit sei für viele technische Anwendungen der Zukunft, vor allem in der Wirtschaft, unverzichtbar. Möhlmann verzichtete übrigens auf sein Vortragshonorar: Das Geld kommt der Vinzenz-Gemeinschaft in Ravensburg für ihre Arbeit im Dienste vereinsamter Menschen zugute.