Wertschätzung als Rezept für eine lange Ehe

Er schaut seine Maja, getauft Marie Sophie, liebevoll mit noch immer schönen braunen Augen an: Alois Großmann, Anfang Oktober 95 Jahre alt geworden, erzählt aus seinem Leben. Und von seiner Ehe, die sein Leben mit Sinn erfüllt hat und aus der zwei Töchter, fünf Enkelsöhne und drei Urenkel hervorgegangen sind. Die beiden Töchter Karin Eberle und Sonja Traub-Kaiser sitzen mit am gemütlichen Kaffeetisch. Sie sind es, die den betagten Eltern ein Leben im eigenen Haus ermöglichen.

Vater und Mutter sind altersbedingt pflegebedürftig, aber geistig auf der Höhe. „Nie will ich ins Altersheim“, habe der Vater schon vor Jahren gesagt, erzählt Karin Eberle. Und so kam es, dass das Ehepaar Großmann im August 2016 von seinem langjährigen Wohnsitz am Torplatz 4 in Weissenau ins eigene Haus in Sickenried umgezogen ist.

In zwei getrennten Wohnungen lebt das Paar dort mit der Familie von Tochter Karin unter einem Dach. Bei der Pflege wechseln sich die beiden Schwestern ab. „Sie waren für uns auch immer da“, erzählen die Schwestern, deren pflegerische Unterstützung morgens beim Aufstehen beginnt und abends beim Ins-Bett-Gehen endet. „Wir machen alles außer Fußpflege“, lacht Karin Eberle.

Marie-Sophie Großmann, geborene Brunner, 91 Jahre alt, liebt es, am Balkon in der Sonne zu sitzen. Sie liest gern, wenn das auch kaum mehr ohne Lupe geht. Sie ist etwas stiller als ihr Mann, nimmt aber an allem regen Anteil. Abends wird Gymnastik gemacht, worüber ihr Mann als ehemaliger Spielführer beim SV Weissenau milde lächelt.

Der Sport war es, der die beiden zusammengeführt hat. „Den musst Du Dir mal näher angucken“, habe ihr fußballspielender Bruder gesagt, erzählt Marie-Sophie Großmann. Gemeint war sein Vereinskollege, der mit den schönen braunen Augen. Und ja, sie habe ihn angeguckt.

Im Vereinsheim und bei verschiedenen Festen kamen sich die Beiden näher. 1953 war das. „Ich hab gleich Zuspruch gekriegt“, sagt Alois Großmann und lächelt verschmitzt. Ihr Kommentar zu ihrem Kennenlernen: „Er hat gleich gemerkt, ich bin die Richtige“. Sie war 24, er 30 Jahre alt, als sie am 22. Oktober 1956 in der katholischen Kirche in Weissenau heirateten.

Heimat und Lebensmittelpunkt waren fortan der Brunner-Lebensmittelladen am Torplatz in Weissenau. Während Alois Brunner als Werkzeugmacher bei ZF in Friedrichshafen sein Geld verdiente, arbeitete seine Frau zusammen mit ihrer Schwester Elisabeth im „Laden“, der ehemaligen Bäckerei Brunner. Hier spielte sich das Leben ab, hier wurde samstags nach Ladenschluss für alle gekocht und mit einem gemeinsamen Essen in der angrenzenden Wohnung das Wochenende eingeläutet. Hier spielten die Kinder mit ihren Freunden Kaufladen.

Einmal im Jahr fuhr die Familie acht Tage in Urlaub nach Bad Hindelang. Aber jedes Wochenende ging es bei gutem Wetter in die Berge. Frau und Töchter fuhren mit der Bergbahn, der sportliche Vater lief zu Fuß und sprang manchen Bergrücken in Windeseile hinunter. Ist also Sport das Rezept für ein langes Leben? Ganz bestimmt.

Für eine lange glücklich Ehe aber gelten Werte wie Wertschätzung und Respekt. „Wir haben nie wirklich gestritten. Ich habe sie immer sehr geschätzt“, sagt Alois Brunner. Und die Jubilarin ergänzt: „Ehrlichkeit ist wichtig. Wir waren immer ehrlich zueinander!“ Nun dürfen sie am 22. Oktober das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern.