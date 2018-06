Wertsachen aus Autos gestohlen

Aus zwei Autos hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 6.30 und 15.30 Uhr Geldbörse, Kreditkarten und Wertsachen entwendet, berichtet die Polizei. Die Fahrzeuge waren im Bereich der Innenstadt in der Straße Im Andermannsberg geparkt. Bei beiden wurden die Seitenscheibe eingeschlagen und die Fahrzeuge anschließend durchsucht. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8030 an die Polizei Ravensburg zu wenden.