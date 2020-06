Wertpapier-Webcasts zum Thema „Corona, die Märkte und mein Geld“

Die Kreissparkasse Ravensburg lädt Interessierte an drei Terminen zu einer moderierten Talkrunde zu Wertpapieren und Kapitalmärkten in ihren Wertpapier-Webcasts „Corona, die Märkte und mein Geld“ ein. Experten würden die aktuellen Entwicklungen der Märkte und Anlageklassen bewerten. Zusätzlich gebe es Impulse rund um das Thema Sparen und Geldanlegen mit Wertpapieren. Im Anschluss könnten im Live-Chat mit den Deka-Experten Fragen gestellt werden.

Aus einer Pressemitteilung der Kreissparkasse Ravensburg geht hervor, dass nach ereignisreichen Wochen und Monaten sowie heftigen Auf und Abs an den Aktienmärkten die Erholung begonnen hat. Dies sei nur eine gute Nachricht, denn nach Einschätzung von Deka-Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater wird es in den kommenden Monaten auch einen zweistelligen Nachholeffekt geben. Warum die Aktienmärkte sich so schnell wieder erholt hätten, erklärt Kater wie folgt: „Eine Aktie bewertet sich nicht nach der gegenwärtigen Wirtschaftslage, sondern nach den Aussichten für Unternehmen und Gewinne über die nächsten zehn Jahre.“ Aktuell setzten die Aktienmärkte darauf, dass der Corona-Spuk nach einem Jahr vorbei sein werde. „Dieses Szenario ist ja auch nicht unwahrscheinlich“, prognostiziert Kater. In Krisen sollten besonnene Anleger nach dem Motto „Augen zu und durch“ handeln. Die Webcasts finden wahlweise am Montag, 29. Juni, Mittwoch, 1. Juli, und Freitag, 3. Juli, jeweils ab 18 Uhr statt.