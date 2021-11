Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Claude Debussy und Franz Schubert an einem Flügel

Am Steinway Konzertflügel im Konzerthaus Ravensburg beeindrucken am Dienstag, 23. November, um 19 Uhr die Geschwister Neeb mit Werken von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Claude Debussy und Franz Schubert.

Schon einmal „vierhändige Klavierliteratur“ gehört? Das Genre mit zwei Musizierenden an nur einem Flügel bietet einen Facettenreichtum, der nur zu gern von den Tastenvirtuosen Sophie und Vincent Neeb aufgegriffen und als Potpourri zu Gehör gebracht wird – mit Werken von Bach, Debussy, Schubert und Reger.

Seit den ersten gemeinsamen Auftritten in früher Jugend bildet das Geschwisterpaar (Jahrgang 1998 und 2000) ein erfolgreiches Klavierduo, das 2019 mit einem Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs und Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler ausgezeichnet wurde. Beide studieren seit 2018 am Konservatorium Innsbruck und erhalten regelmäßig Impulse von weiteren führenden Klavierduos wie Yaara Tal und Andreas Groethuysen.

Karten zu 24 / 21 / 18 Euro bei der Tourist Information Ravensburg, Telefon 0751 / 828 00 und an der Abendkasse. Schüler erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Es gilt 2 G mit Kontrolle von Impf-Nachweis oder Genesenen-Nachweis beim Einlass, Abstand und Maskenpflicht. Das Konzert wird ohne Pause gespielt.