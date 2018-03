Klirrend ist die Kälte in dieser Woche in Oberschwaben, über Polarluft und sibirische Verhältnisse findet jeder mit jedem ins Gespräch. Behaglich warm hingegen ist es in der Wohnzimmeratmosphäre des Oberhofener Dorfgemeinschaftshauses. Auf den Holztischen stehen Apfelschorle, Pils und Farny-Hofgutsbier, das Feuer im Ofen knackt, die Stimmung ist heimelig. Aber wir sind ja auch daheim, hier in einer Ravensburger Ortschaft, wo sich viele gut kennen und per du sind.

Mittendrin der Oberbürgermeister. Daniel Rapp, er will gar nicht so gestelzt daher kommen wie ein Stadtoberhaupt, das um seine Wiederwahl wirbt, er trägt Cordhosen, ein dunkles Jackett, weißes Hemd unterm Pullover und freilich keine Krawatte. Immer wieder, wenn er spricht, dann schwäbelt er mehr als bei offiziellen Anlässen, so ist er ganz nah dran an den Leuten. Und die schätzen das. So oft kommt der OB auch nicht zu ihnen ins Oberhofener Dorfgemeinschaftshaus.

Wahlkampf nimmt er ernst

Daniel Rapp will OB in Ravensburg bleiben. Den Wahlkampf nimmt er ernst, sagt er, obwohl es für ihn keinen ernsthaften Gegenkandidaten gibt. Vielleicht, weil er seinen Job acht Jahre lang so gut gemacht hat? Vielleicht, weil gegen Amtsinhaber ohnehin kein Blumentopf zu gewinnen ist? Vielleicht, weil sich keiner traut, gegen ihn anzutreten und zu verlieren?

Es ist nicht leicht, fest im Sattel zu sitzen, aber dennoch Werbung in eigener Sache zu machen in Gemeindesälen, Nebenräumen von Wirtshäusern, im Dorfgemeinschaftshaus in Oberhofen. Auf der anderen Seite muss ein OB, der wiedergewählt werden will und ein Fünkchen Anstand besitzt, auch diese Ochsentour durchstehen, selbst wenn es eine kleine ist im Vergleich zu dem, was vor acht Jahren los war in Ravensburg.

Was war das für ein Wahlkampf damals! Eine stattliche Anzahl kluger Köpfe (Klaus Guggenberger) und abenteuerlicher Wunderlinge (Alexander Miele) trat in einem breiten Bewerberfeld an gegen einen erfahrenen Fuchs (Daniel Rapp) und ein politisches Schwergewicht, das schon fast überall die Hanteln gestemmt hatte (Oswald Metzger). Am Ende war es dann verdammt eng. Rapp bezwang Metzger im zweiten Wahlgang mit einer hauchdünnen Mehrheit.

15 Zuhörer in der Oberstadt

Acht Jahre später: 15 Leute bei Rapps erstem Wahlkampftermin in der Oberstadt, 30 in Bavendorf, immerhin 50 in Oberhofen. Deutlich mehr Männer, graues und fehlendes Haar dominieren, die Jugend ist mit einem einzigen interessierten Brillenträger vertreten. Man darf nicht den wenigen, die gekommen sind, vorwerfen, dass die vielen anderen an dieser politischen Veranstaltung kein Interesse haben. Ist doch ohnehin alles klar, denken viele: Wer den Job hat, der behält ihn. In Württemberg als Stadtoberhaupt abgewählt zu werden, das ist so eine Sensation, die bringt einen sogar in die überregionale Presse.

Ab und an rückt ein Stuhl, eine Bierflasche wird laut auf den Tisch abgestellt, zwischendurch klingelt die Wanduhr. Ansonsten herrscht interessierte Stille, während der Wahlkämpfer Rapp über seine Themen spricht: Das Wachstum begrenzen, den Verkehrskollaps bekämpfen, Wohnraum schaffen. Alles schon mehrfach gehört und gelesen. Aber: Was der OB-Amtsinhaber und -Neubewerber sagt, ist an diesem Abend in Oberhofen gar nicht so wichtig. Er ist da, das zählt, er interessiert sich für die Leute vor Ort, das wird vermittelt, er sieht und spricht einzelne Besucher direkt an, teilweise mit Namen. Er ist einer von ihnen.

Niemals lässt er einen Witz aus, erklärt Bürokratendeutsch verständlich. Und die Besucher im Dorfgemeinschaftshaus, sie feiern Daniel Rapp nicht so für seine Erfolge wie er sich selbst, sondern sie fragen kritisch nach, sprechen aus, was ihnen auf dem Herzen liegt: Der teure öffentliche Nahverkehr, die Sorge, dass neuer Wohnraum die Gewerbetreibenden in ihrer Arbeit beeinträchtigt, die Verärgerung über Menschen, die aufs Dorf ziehen und sich dann am Klang der Kirchenglocken stören.

In wirkliche Bedrängnis bringen aber auch die kritischsten Frager den Oberbürgermeister nie. Ist in einem konkreten Fall wirklich einmal etwas unbefriedigend gelaufen, dann waren der Stadt eben die Hände gebunden, sagt Rapp. Oder aber der Kandidat äußert Verständnis und gibt den Leuten im Zweifelsfall Recht, räumt ein, dass die Stadtverwaltung, also er, da wirklich einen Fehler gemacht hat.

Und das zu hören, tut doch auch mal gut.