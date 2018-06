Mit der Verpflichtung des Ex-Profis Steffen Wohlfarth ist dem FV Ravensburg vor zwei Jahren ein Königstransfer gelungen. Der Stoßstürmer sorgt für die wichtigen Tore und gilt als ständiger Antreiber. Alexander Tutschner unterhielt sich vor dem WFV-Pokalfinale mit dem FVR-Kapitän.

Haben Sie nach Ihrer Rückkehr nach Oberschwaben davon geträumt, noch mal in den DFB-Pokal einzuziehen?

Für mich persönlich nicht, nur für den Verein und die Region. Ich habe vor der Saison gesagt, dass ich mit dem FV in den DFB-Pokal will. Es war ein großes Ziel von mir, etwas Profi-Flair in den Verein reinzubringen.

Was überwiegt, die Vorfreude oder die Nervosität?

Die Gedanken schweifen ständig ab zu dem Spiel, jeder spricht einen an in der Stadt. Die Anspannung steigt jetzt natürlich, aber wir freuen uns auch brutal auf das Spiel.

Die Bedeutung für den Verein ist immens, wie gehen Sie damit um?

Es wird viel über den DFB-Pokal geredet und über die damit verbundenen Einnahmen. Für uns geht es darum, ein Spiel gegen Reutlingen zu gewinnen und den Pokal zu holen. Dieser Titel ist etwas Besonderes, alles andere hat uns nicht zu interessieren. Keiner läuft schneller wegen einer Prämie oder sonst was. Der Pokal ist ein anderer Wettbewerb, was in der Liga passiert, interessiert dabei nicht. Jeder bei uns weiß, worum es geht, dass diese Chance so schnell nicht wiederkommt. Wer weniger Fehler macht, wird gewinnen, ein Aussetzer kann tödlich sein.

Die Reutlinger haben das Publikum auf ihrer Seite, ist das ein großer Nachteil?

Für mich persönlich ist es ein Vorteil, ich mag es, wenn die Leute gegen einen sind. Ich finde es toll, wenn Alarm ist im Stadion. Es ist aber schön, dass einige aus Ravensburg kommen und uns unterstützen, es wird ein schönes Fußballspiel.

In Schottland haben Sie für Ihren Klub Ross County einmal bei Celtic Glasgow das Siegtor gemacht, wäre Ihnen ein Siegtreffer gegen Reutlingen genauso viel wert?

Wenn wir gegen Reutlingen gewinnen, hätte das einen höheren Stellenwert als das Tor gegen Glasgow, das wäre für mich gleichzusetzen mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga, den ich zweimal mit Ingolstadt geschafft habe.

Was wollen Sie mit dem FV Ravensburg noch erreichen?

Wir wollen in die Regionalliga aufsteigen. Der Verein tut alles dafür, was die Jugendarbeit betrifft oder die zweite Mannschaft. Nur die Infrastruktur muss noch mitwachsen.