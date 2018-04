Wer sich anstrengt, hat Chancen wie schon lange nicht mehr

Mit insgesamt 73 Ausstellern aus unterschiedlichen Branchen und Bildungseinrichtungen sowie zahlreichen Rahmenveranstaltungen hat die diesjährige Jobmesse „Karrierestart“ in der Ravensburger Oberschwabenhalle am Freitag Berufseinsteigern und -umsteigern eine große Fülle an Möglichkeiten aufgezeigt. Die Messe war ein Spiegelbild einer wirtschaftsstarken Region mit vielen mittelständischen Firmen, die sich sehr erfolgreich auf dem Weltmarkt tummeln.

„Wir suchen dringend qualifizierte Mitarbeiter, die entweder bereits Erfahrung im IT-Bereich haben oder eine entsprechende qualifizierte Ausbildung vorweisen können. Aber es ist außerordentlich schwer, solche Leute zu bekommen, sowohl bei uns in Vorarlberg als auch in den angrenzenden deutschsprachigen Ländern“, berichtet Gerhard Hanzmann, Prokurist bei der Ebcont Proconsult GmbH in Hard bei Bregenz. Deshalb sei man auch zur Ravensburger Jobmesse gekommen. „Bis zum Mittag war der Andrang bei uns allerdings noch eher verhalten. Aber vielleicht ergibt sich im Verlauf des Tages noch der eine oder andere viel versprechende Kontakt“, fügt er hinzu.

Am Stand der Agentur für Arbeit brachten vorwiegend junge Besucher ihre Bewerbungsmappen vorbei, um sich über die korrekten Formalitäten zu informieren. Ein paar stände weiter herrschte an einem kleinen Fotostudio bereits mittags reger Andrang. Dort konnte man sein Bewerbungsfoto anfertigen lassen. „Die Aussteller sind mit dem bisherigen Verlauf der Messe sehr zufrieden“ stellte Laura Dingler fest, die mit einem Filmteam Interviews an den Ständen führte: „Auffallend ist vor allem die hohe Qualität der Gespräche mit den Messebesuchern. Die jungen Leute, die sich hier vorstellen, sind gut informiert und äußern klare Vorstellungen von dem, was sie im Berufsleben erwartet.“

Das bestätigt auch Christian Bächtle, Personaldisponent beim Personaldienstleister Schmieder aus Fronreute-Staig: „Wir sind nicht nur im Bereich der Zeitarbeit tätig, sondern auch in der direkten Jobvermittlung bei kaufmännischen und technischen Berufen. Daher nehmen immer mehr Berufseinsteiger unser Beratungsangebot wahr. Die Jobmesse bietet eine gute Gelegenheit, mit uns in Kontakt zu kommen, um sich anschließend eingehender beraten zu lassen, welche Ausbildung oder Firma auf das jeweilige persönliche Profil passt“, erklärt Bächtle.

Alle Hochschulen aus der Region, die Zeppelin-Universität Friedrichshafen, aber auch die Fachhochschulen aus Vorarlberg und der Schweiz stellten ihre Studienfächer vor. Selbst die Fernuniversität Hagen war vertreten, um auf ihre berufsbegleitenden Studienangebote hinzuweisen. Den größten Infostand hatte die Bundeswehr aufgebaut. Auch hier waren die Laufbahnberater fast pausenlos gefragt. Daneben warb das Zentrum für Psyhiatrie (ZfP) um die Aufmerksamkeit der Besucher. Erstmals wandte sich die Jobmesse nicht allein an die Berufseinsteiger, sondern auch an Interessenten, die an einen beruflichen Umstieg denken, oder speziell an Frauen, die nach einer längeren Familienphase beruflich neu durchstarten wollen.

So unterschiedlich die Branchen und Institutionen sind, die auf dieser Jobmesse vertreten waren, so eindeutig war ihre gemeinsame Botschaft an junge Menschen: Wer sich anstrengt und Leistungsbereitschaft zeigt, hat auf dem Arbeitsmarkt Chancen wie schon lange nicht mehr. Und die Firmen fühlen sich gefordert, ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sich Leistungsbereitschaft entfalten kann. Nicht beantworten kann eine solche Jobmesse allerdings die Frage, ob die neuen Mitarbeiter, die sie hier gewinnen, auch einen angemessenen und bezahlbaren Wohnraum finden.