Wer liest am besten im Landkreis Ravensburg?

Die Jury erwartet keine leichte Aufgabe, wenn am Mittwoch, 6. Februar, der Regionalentscheid im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels in der Stadtbücherei Ravensburg stattfindet. Ab 14 Uhr treten im Kornhaussaal die Kandidaten der 6. Klassen, die sich bereits auf Schulebene qualifiziert haben, gegeneinander an. Zuhörer sind laut Presesmitteilung bei freiem Eintritt willkommen. Die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt in zwei Etappen und findet gegen 15.30 beziehungsweise gegen 18 Uhr statt.

Wettbewerb feiert 60-jähriges Bestehen

Der traditionsreiche Vorlesewettbewerb feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Er wird seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Öffentliche Aufmerksamkeit für das Kulturgut Buch zu erregen, Leselust zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken, sind ein zentrales Anliegen. Mehr als 600 000 Kinder aller Schularten beteiligen sich jährlich am Wettbewerb. Die Etappen führen über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale im Juni in Berlin. Der aktuelle Stand des Vorlesewettbewerbs sowie alle Termine und Teilnehmerschulen sind auf der Internetseite www.vorlesewettbewerb.de zu finden. Der Jury gehören in diesem Jahr an: Johanna Just (Ravensburger Buchverlag), Manfred Kohrs (Hörbar), Christine Kübler (Stadtbücherei Ravensburg) und Rebecca Schuler (Pädagogin). Die Buchhandlung Ravensbuch führt den Vorlesewettbewerb in Kooperation mit der Stadtbücherei durch. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis.