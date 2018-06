Wer jetzt nicht digitalisiert, hat schon verloren

Der Bau des neuen Impuls- und Technologiezentrums „Kup Ravensburg“ in der Nordstadt ist in vollem Gange, die Fertigstellung für Anfang 2018 geplant. Dann stehen dort circa 5000 Quadratmeter Nutzflächen für Unternehmen aus den Schwerpunktbereichen Innovation, Technologie und Kreativwirtschaft zur Verfügung. In das Gebäude integriert wird ein Förderbereich für Menschen mit Behinderungen (die SZ berichtete).

„Wir möchten schon jetzt damit beginnen, eine Veranstaltungsreihe zu etablieren“, sagte Hans-Joachim Hölz, Geschäftsführer der WiR Wirtschafts-und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg, am Dienstagabend im Haus für Ideen. Rund 130 Gäste, darunter zahlreiche Wirtschaftsvertreter und Studenten, waren zu der Kick-off-Veranstaltung mit Vortrag gekommen.

Freundliches Umfeld schaffen

„Start-kup“ sei die gemeinsame Initiative verschiedener Partner und verstehe sich als inhaltliche Netzwerk- sowie Unterstützungsplattform für Existenzgründer und Spin-offs, berichtete Stefan Nachbaur, Geschäftsführender Gesellschafter der Prisma Zentrum für Standort- und Regionalentwicklung GmbH in Friedrichshafen, im Gespräch mit Unmedia-Geschäftsführer Ulf Nürnberger, der den Abend moderierte. Das „k“ stehe für die Kuppelnaustraße 8, den Sitz der Landkreis-Wirtschaftsförderung, als Netzwerkstandort, aber beispielsweise auch für Kooperation, betonte Nachbaur. Ziel der Initiative „Start-kup Ravensburg“ sei es, durch themenbezogene Impulse, Aktivitäten und Hilfestellungen ein gründungsfreundliches Umfeld in der Wirtschaftsregion zu schaffen. Die Wirtschaftsförderung werde nicht in das neue Impuls- und Technologiezentrum mit einziehen, bleibe aber Anlaufstelle für alle Fragen und Anregungen sowie Impulsgeber für das Netzwerk, sagte Wirtschaftsförderer Hölz. Es gebe vielfältige Anknüpfungspunkte zu regional tätigen und etablierten Unternehmen, zu Hochschulen, Wirtschaftsförderungseinrichtungen oder auch Technologienetzwerken, die den Schritt in die Selbstständigkeit unterstützen und erleichtern könnten.

Wie Unternehmen digitale Transformation meistern können, zeigte Philipp Depiereux, Gründer und Geschäftsführer der Etventure GmbH, in seinem Vortrag. „Wir bauen eigene Startups und digitales Neugeschäft für Unternehmen auf“, berichtete er. Die Digitalisierung beeinflusse alle Branchen. Der zukünftige Wettbewerb erfordere Stärken wie Risikobereitschaft, Testmentalität, Nutzerzentrierung, Datenexpertise und langfristige Radikalität, so Depiereux weiter. Die Digitalisierung ermögliche es, bestehende Wirtschaftsmuster tiefgreifend zu verändern. Sie müsse in den Unternehmen eine unternehmerische Führungsaufgabe werden, sagte er und warnte vor einer falschen Bewahrer-Mentalität. „Öffnen Sie sich für den Markt, begreifen Sie die Veränderungen als Chance“, so sein Appell. Wer jetzt nicht digitalisiere, überlasse die Wertschöpfung anderen.

Im Herbst wird die Veranstaltungsreihe fortgesetzt.

Start-kup Ravensburg ist eine gemeinsame Initiative der Prisma- Unternehmensgruppe, der Stiftung Liebenau, von Steinbeis, der Wirtschaftsförderung des Landkreises Ravensburg, der Hochschule Ravensburg-Weingarten, der Stadt Ravensburg sowie vonBwcon.