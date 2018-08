Wer hilft mit bei „Ravensburg spielt“?

Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer aus der ganzen Region – Jugendliche ab 13 Jahre und Erwachsene – sind an den beiden „Ravensburg spielt“-Tagen, 8. und 9. September, wieder unermüdlich im Einsatz zur Betreuung der Spielstationen sowie beim Auf- und Abbau. Ohne die vielen fleißigen Helfer wäre die Durchführung laut Stadt des Spielefests nicht möglich.

Das große Spielefest braucht viele freiwillige Mitstreiter: Wer als Helfer beim 30. „Ravensburg spielt“ mitmachen möchte, kann am Mittwoch, 5. September, um 19 Uhr in die Ravensburger Zehntscheuer kommen. Dort treffen sich alle Helfer vor dem Spielefestwochenende. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Als Belohnung für die Mithilfe winken exklusive Helfer-T-Shirts, ein Spiel von Ravensburger und die Teilnahme an der Helferparty.