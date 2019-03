Wer hier eine Handtasche kauft, hilft Frauen in Not

Eine Handtasche kaufen und dabei etwas Gutes tun – das können Ravensburger am Samstag, 6. April, im Schwörsaal. Denn hier verkauft der Verein Frauen und Kinder in Not von 11 bis 16 Uhr gespendete Handtaschen. Für besonders exklusive Exemplare gibt es um 14.30 Uhr eine eigene Versteigerung.

„Wir wollen mit der Aktion Menschen erreichen, die wir sonst eventuell nicht erreichen“, sagt Christina Herzer vom Verein Frauen und Kinder in Not. Sie bräuchten Spender, um das Frauenhaus, die Beratungsstelle und den Telefon-Notruf zu finanzieren. „Frauen können für wenig Geld eine neue Handtasche erwerben“, so Herzer weiter. Der Erlös aus dem Verkauf fließe zu 100 Prozent in die Arbeit des Vereins. Gleichzeitig fänden alte Taschen neue Besitzer, statt im Müll zu landen – ein nachhaltiger Kauf also.

Mit dieser Benefizaktion versuche der Verein, das ernste Thema „nicht nur über die inhaltliche Schwere in die Öffentlichkeit“ zu bringen, erklärt Herzer. „Das Thema der Notwendigkeit dieses Vereins muss in der Bevölkerung wach sein – auch in Oberschwaben.“ Immerhin kümmert sich der Verein bereits seit über 30 Jahren um Frauen und Kinder, die Opfer von Gewalt wurden.

Aktuell sammelt der Verein noch Taschen, die am 6. April verkauft werden können. Ravensburgerinnen können Handtaschen, die sie nicht mehr benutzen, an drei Terminen an der Oberen Breiten Straße 34, gegenüber vom Café Tafelblatt, abgeben. Der Verein sammelt die Taschen-Spenden am Freitag, 15. März, von 14 bis 16 Uhr, Samstag, 16. März, von 11 bis 13 Uhr und Samstag, 23. März, von 11 bis 13 Uhr.

Um auf die Verkaufsaktion aufmerksam zu machen, haben die Vereinsmitglieder sich etwas Besonderes ausgedacht. Sie bastelten 22 kunterbunte Taschen aus Pappe mit unterschiedlichen Motiven. Diese haben sie in die Schaufenster verschiedener Läden in der Innenstadt gestellt. Vom Juwelier über die Apotheke bis hin zum Möbelgeschäft – in vielen Fensterscheiben würden die farbenfrohen Taschen die Blicke auf sich ziehen, erzählt Christina Herzer.

Der Verein Frauen und Kinder in Not hilft mit verschiedenen Maßnahmen Frauen und Kindern, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind: Das Frauenhaus Ravensburg bietet Schutz und Unterkunft für Frauen und Kinder, die misshandelt wurden – egal ob körperlich oder seelisch. Es verfügt über 5 Frauen- und 8 Kinderplätze, sowie einen Notplatz im Spielzimmer. Die Beratungsstelle dient Frauen häufig als erste Anlaufstelle. Betroffene können hier klären, wie sie vor Gewalt geschützt werden können.