„Wer hat an der Uhr gedreht?“ Diese Liedzeile aus der Fernseh-Zeichentrickserie „Der rosarote Panther“ dürfte wohl so manchem Ravensburger mit Blick auf die Uhren am Blaserturm in den Sinn gekommen sein. Wer an der Uhr gedreht hat, kann auch Fotograf Siegfried Heiss nicht erklären. Sicher ist: Die Uhren am Blaserturm gehen inzwischen wieder richtig.