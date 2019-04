Wer auf diesem Flohmarkt eine Tasche kauft, hilft Frauen, die von Gewalt bedroht sind

Der Verein Frauen und Kinder in Not verkauft am Samstag, 6. April, von 11 bis 16 Uhr im Schwörsaal Handtaschen für den guten Zweck. An drei Terminen hatte der Verein zuvor gespendete Taschen gesammelt (die SZ berichtete). Diese können Ravensburger erwerben und mit dem Kauf die gemeinnützige Arbeit unterstützen. Der Verein Frauen und Kinder benötigt das Geld, um das Frauenhaus, die Beratungsstelle und den Telefon-Notruf zu finanzieren.

„Dank des Artikels in der Zeitung haben wir einen enormen Zuspruch erleben dürfen“, teilt Christina Herzer im Namen der Benefizgruppe mit. Mittlerweile seien etwa 1000 Taschen zusammengekommen. Diese wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Es seien auch einige sehr wertvolle Stücke gespendet worden, so Herzer. Für diese besonders exklusiven und edlen Exemplare gibt es am 6. April um 14.30 Uhr zusätzlich eine moderierte Versteigerung.

Taschen enthalten Kuriositäten

Die gespendeten Taschen hielten für die Helferinnen so manche Überraschung bereit: So fanden sie unter anderem einen Liebesbrief, die Originalrechnung der nicht getragenen Handtasche oder die passenden schwarzen Lederhandschuhe zum Abendledertäschchen, erzählt Christina Herzer. „Wir durften anrührende Szenen erleben: Taschen wurden von jungen Mädchen gespendet, Liebhaberinnen trennten sich von ,Fehlkäufen’, Ehepaare kamen gemeinsam ...“, schwärmt sie von den vielen Spendern.

Auch die selbst gebastelten Papiertaschen, die in vielen Ravensburger Geschäften stehen, hätten sich bewährt. In 22 Schaufenstern sind die farbenfrohen Taschen aktuell noch platziert und machen auf die Aktion aufmerksam. Sie seien bestens wahrgenommen worden und hätten zu einigen Spenden geführt, so Herzer.

Der Verein hilft mit verschiedenen Maßnahmen Frauen und Kindern, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind: Das Frauenhaus Ravensburg bietet Schutz und Unterkunft für Frauen und Kinder, die misshandelt wurden – egal ob körperlich oder seelisch. Es verfügt über fünf Frauen- und acht Kinderplätze, sowie einen Notplatz im Spielzimmer. Die Beratungsstelle dient Frauen häufig als erste Anlaufstelle. Betroffene können hier klären, wie sie vor Gewalt geschützt werden können.