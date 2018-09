Wenn Zauber in der Luft liegt

In der Don-Bosco-Schule in Hegenberg wurden Zauber- und Kartentricks vorgeführt, ein Zaubertanz aufgeführt und sogar ein kurzes Zaubertheater frei nach dem Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe aufgeführt. Ferienkinder und Betreuer der Sommerferienfreizeiten mit ihrem Leitungsteam Joshua Zielbauer, Anne-Kathrin Wieseke, Anja Madlener und Lisa Kolb hatten sich Zauberhaftes einfallen lassen, um die vielen Eltern, Großeltern, Geschwister und anderen Gäste mit ihrer Abschlussveranstaltung zu begeistern, heißt es in einem Schreiben der Schule.

„Wir hätten nie gedacht, dass man mit Zaubern so viel Spaß haben kann“, sagte ein junger Akteur. Die Kostüme hatten sich die Kinder zum Teil selbst ausgedacht, Einladungskarten und Requisiten hatten sie selbst gebastelt und natürlich auch für die Abschlussveranstaltung fleißig geübt. „Ich bin total begeistert, was die Kids gemeistert und vorgetragen haben“, sagte Theresa Amann von der Stiftung Liebenau und sprach damit den Zuschauern aus dem Herzen.

Sogar verhext wurden diese – allerdings im positiven Sinn. „Ene mende miden, jetzt ist endlich Frieden, hex hex“, mahnten die jungen Akteure und reichten sich freundschaftlich die Hände. Auch an das leibliche Wohl hatten sie gedacht: Das liebevoll und reichlich mit Getränken, Keksen und Gebäck sowie selbst gebackener Pizza bestückte Büffet war schnell umlagert, heißt es weiter.

Flüchtling aus Gambia hilft

35 ehrenamtliche Betreuer waren bei den diesjährigen integrativen Sommerfreizeiten in Hegenberg im Einsatz, um rund 150 Kinder mit und ohne Behinderung zu betreuen, zu unterhalten und deren Kreativität zu fördern. „Unter den Ehrenamtlichen war auch ein Geflüchteter aus Gambia“, sagte Amann. „Er hat seine Arbeit sehr gut gemacht und war vor allem bei den Jungs ein Fußballstar.“

Die ganzen Ferienwochen über lag Zauber in der Luft – sogar in der Küche. In den verschiedenen Gruppen wurden Zaubertricks und Zaubertänze einstudiert, Zauberspieße und Seife selbst hergestellt oder auch zauberhafte Schatzschachteln und Hexenkugeln gebastelt. Es gab Kinderschminken sowie eine Schnitzeljagd mit magischen Elementen und in der Fußball-AG mit Antje Ruetz vom TSV Meckenbeuren drehte sich alles um den Zauberball.

„In der ersten Ferienwoche waren wir sogar an einem Mittag mit den integrativen Kindern in der Hopfenau in Tettnang“, sagte Amann. In der kleinen Stadt für Kinder durften diese bei einer Stadtführung mitmachen und sogar Ketten basteln. „Das hat den Kids gefallen.“

Christoph Gräf, Leiter des Bereichs Kinder, Jugend und Familie der Stiftung Liebenau, lobte bei der Abschlussveranstaltung das Engagement der Organisatoren und Betreuer und bedankte sich bei den Ehrenamtlichen, die „für einen Apfel und ein Ei diese Ferienfreizeit klasse umsetzen. Sie haben tolle Ideen und einfach Spaß mit den Kindern, das ist nicht zu übersehen“, sagte Gräf. Die Ehrenamtlichen erhielten auch eine freiwillige Spende der Eltern.

Die Ferienfreizeiten in Hegenberg werden von der Caritas Bodensee-Oberschwaben in einer Veranstaltergemeinschaft mit der Stiftung Liebenau (Bereich Kinder, Jugend und Familie), dem Bildungszentrum St. Konrad (Hort) sowie dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ, Dekanat Ravensburg) und der Gemeinde Meckenbeuren als Partner angeboten. Für die Freizeit in den Herbstferien gibt es noch freie Plätze. „Im Wald sind die Blätter los“ lautet das Herbst-Motto.