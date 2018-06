Wenn Unschärfe zur Kunst wird

Eine Ausstellung von Gert Wiedmaier ist in der Kreissparkasse Ravensburg vom 11. Juni bis 9. August zu sehen. Der Künstler zeigt „Gedanken zu einem Werkzyklus: Neue Aussichten.“

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, stellt sich der Künstler bewusst der technischen Klarheit, Präzision und der immer noch schärferen Bilderwelt entgegen, die Motive im Unbestimmten untergehen lassen. Indem sich seine Projektionen auf einer Wachstafel auf einem schmalen Grat zwischen Wiedererkennen und Verfremdung bewegen, eröffnen sie einen neuen Blick auf Altbekanntes, heißt es in der Mitteilung. Durch den Entstehungsprozess der Fotografie, in Form von Transformation entstehe eine Distanz zum Motiv. Einerseits erzeuge der Einsatz der Unschärfe, durch das projizierte, normal scharfe Dia auf eine Wachstafel, eine vermeintliche romantische Gegenposition zur hyperscharfen Abbildungswelt, die sich unter anderem in perfekten Bauten aber auch im Wahn der Schönheitsoperation ohne medizinische Indikation immer deutlicher zeigt. Anderseits schaffe Unschärfe einen Freiraum für Uneindeutigkeit und individuelle Interpretierbarkeit.