Wenn sich die Jugend engagiert

Viele junge Menschen im Landkreis Ravensburg engagieren sich in Vereinen, in der Schule, in Jugendgruppen oder lockeren Zusammenschlüssen. Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und der Kreisjugendring Ravensburg sind der Ansicht: Dieses Engagement muss sichtbar gemacht und belohnt werden. Deshalb luden sie zur Teilnahme am Wettbewerb „Preisgekrönt 2022“ ein, für den die Bürgerstiftung ein Preisgeld in Höhe von 10.300 Euro zu Verfügung stellte. Jetzt stehen die Gewinner fest: Fünf Hauptpreise und 16 Anerkennungspreise wurden bei der feierlichen Preisverleihung in der Spohnmensa in Ravensburg vergeben.

Den ersten Hauptpreis (Preisgeld 2000 Euro) überreichte Eva-Maria Meschenmoser, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, den Vertretern des Leutkircher Projekts „SUN Helferhelden“ im Johanniter-Sonnentreff. Mit dem Ansatz „Schule und Nachhaltigkeit“ steht das Kooperationsprojekt der Johanniter-Unfallhilfe mit der Don-Bosco-Schule SBBZ-Lernen für beispielhaftes Engagement. „Besonders beeindruckt hat mich, dass mit dem Projekt gleich mehrere Nachhaltigkeitsziele unterstützt werden. Durch gesellschaftliches Engagement werden junge Menschen der Don-Bosco-Schule mit den Herausforderungen des realen Lebens vertraut gemacht, sie lernen praxisnah und handlungsorientiert. Die verschiedenen ehrenamtlichen Aktivitäten sind mit dem Unterricht eng verknüpft und das hat mir gut gefallen.“

Die weiteren Gewinner: 2. Preis (Preisgeld 1500 Euro): Helen Huchel und Teresa Maas für ihr Projekt: Herstellung nachhaltiger Sweater aus Reststoffen/Labelgründung; 3. Preis (Preisgeld 1000 Euro): TSB Ravensburg, Abteilung Judo für das Projekt: Judo – der sanfte Weg für alle Menschen; 4. Preis (Preisgeld 500 Euro): Inanna Rollinger und Mareike Heiner für ihr Projekt: Vermittlung von Artenkenntnis durch das Wildpflanzenquartett „Florett“; 5. Preis (Preisgeld 500 Euro): Solarverein Gymnasium Isny für das Projekt: EnergieHaus Gymnasium Isny, Teilprojekt „Dämmung“.

Wenn sich alle an dem Grundsatz „global denken, lokal handeln“ orientieren, kann vor Ort ein konkreter Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen geleistet und im Kleinen Lösungen für die großen Herausforderungen entwickelt werden. Eine gemeinsame Vision kann zur Realität werden und zu echter Veränderung führen.