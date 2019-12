Wenn Schnee zur tödlichen Falle wird: Richtiges Verhalten bei Lawinengefahr

Von Deutsche Presse-Agentur

Windräder in Baden-Württemberg haben im Jahr 2018 bei der Stromerzeugung deutlich zugelegt. Mit einem Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil des Windstroms an der Gesamterzeugung im Südwesten auf 4,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte.

Den größten Anteil unter den erneuerbaren Energien hatte 2018 die Photovoltaik, die um 3,8 Prozent zulegte und einen Anteil von 8,6 Prozent an der Stromerzeugung erreichte.