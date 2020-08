Polizei im Einsatz wegen Corona-Verstößen

Weil ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt keine Maske tragen wollte, ist in Ravensburg kürzlich die Polizei alarmiert worden. Ein Polizeisprecher schildert, dass in dem Fall Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet wurde, nachdem sich der Mann geweigert hatte, den Laden zu verlassen. Der Sprecher bestätigt damit auf SZ-Nachfrage, dass mutmaßliche Verstöße gegen Corona-Verordnungen immer wieder zu Polizeieinsätzen führen. Die Prüfung, ob überhaupt ein Verstoß vorliegt, sei aber schwierig und nicht immer vor Ort mit Sicherheit zu klären – etwa, wenn jemand behauptet, er sei per Attest vom Masketragen befreit.