Wenn Filmszenen völlig neue Bedeutungen bekommen

Die letzte Arbeit der Filmreihe „Projektionen“ wird am Freitag, 24. August, im Kunstmuseum Ravensburg eröffnet. Das teilt das Kunstmuseum mit.

In der Ankündigung zur Vernissage heißt es, dass die beiden Künstler Christoph Girardet und Matthias Müller Szenen aus existierendem Filmmaterial aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang lösen und diese in Filmcollagen mit völlig neuen Bedeutungsebenen überführen. Leere Fotoalben, blanke Zettel und karge Interieurs fungieren als Indizien einer verlorenen Erinnerung. Der Kurzfilm „personne“ rückt anhand zahlreicher filmischer Wiedergänger die Themen Selbstentfremdung und Identität in den Mittelpunkt, so die Pressemitteilung weiter. „Ein beeindruckender Found-Footage-Kurzfilm der beiden routinierten Filmemacher, der sich durch einen großen Reichtum an Ideen und technische Perfektion auszeichnet“, urteilt die German Commission of Film Valuation.

Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.