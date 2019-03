Wenn die Eltern ausziehen und die Kinder ausräumen

Was passiert, wenn unsere Eltern alt werden? Wenn unsere Eltern raus müssen aus ihrer Wohnung, ihrem Haus? Was macht das mit uns und den Eltern? Was macht man mit dem, was im Haus ist? Diese Fragen greift Ursula Ott in ihrem neuen Buch „Das Haus meiner Eltern hat viele Räume“ auf, erschienen am 11. März im BTB-Verlag. Darin beschreibt die geborene Ravensburgerin sehr bewegend, wie es ist, wenn die Mutter mit 87 Jahren das eigene Haus verlässt und wie schmerzhaft, aber auch wohltuend es sein kann, das Elternhaus auszuräumen. Es geht dabei nicht nur um Kunst oder Krempel, sondern vor allem um viel Emotionen. Schwerstarbeit für die Seele nennt das die Autorin.

Ursula Ott, Jahrgang 1963, aufgewachsen in Ravensburg, greift in ihrem Buch ein allzeit hochaktuelles Thema aus Sicht der Babyboomer-Generation auf, also die geburtenstarken Jahrgänge in den 1950er- und 1960er-Jahren. Der Leser entdeckt schnell Parallelen zur eigenen Familie und wird zum Nachdenken, zum Reden und zum Handeln aufgefordert. Denn, das beschreibt Ursula Ott schon ganz am Anfang ihres Buches, der Mensch schiebt gerne Unbequemes auf. Und das geliebte Haus – wahlweise auch Wohnung – der Eltern auszuräumen, erfordert Mut und Nerven, denn nicht immer gefällt, was ein Dachboden, ein Keller oder ein einfacher Wohnzimmerschrank ans Tageslicht befördert.

„Das Elternhaus ausräumen und die Eltern nicht mehr fragen können, was da an Geschichten war mit dieser Puppenstube. Mit jener Urkunde. Wie traurig es sein muss, Fotoalben alleine ausräumen zu müssen, ohne noch einmal gemeinsam darin blättern zu können“, folgert Ursula Ott aus der eigenen Erfahrung. Sie hatte die Chance, weil sie es gemeinsam mit der Mutter tat und Fragen stellen konnte. Oft werden Fragen gestellt, wenn sie niemand mehr beantworten kann, wenn es keine Chance mehr gibt, Dinge zu besprechen. Was ist mit den großen Familiengeheimnissen? Plötzlich tauchen Hakenkreuze auf. War Opa doch in der Partei? Was hat er da gemacht? Wie erlösend solche Gespräche sein können, macht Ott deutlich.

Die Autorin, Chefredakteurin des evangelischen Magazins Chrismon, erzählt aber nicht nur ihre Geschichte. Immer wieder unterstreicht sie ihr Erleben mit Fakten und Erklärungen von Psychologinnen, Museumskuratoren und Familienanwältinnen. So zum Beispiel, dass gerade die Nachkriegsgeneration und ihre Kinder sich der Vergangenheit stellen und aufarbeiten müssen. Wie Ott aus einem Gespräch mit Psychotherapeutin Sabrina Weber berichtet, ist Weber davon überzeugt, dass sich Traumata über Generationen hinweg auf die Nachkommen vererben.

Wer als Ravensburger das Buch liest, der fühlt sich der Geschichte noch näher. Das Elternhaus von Ursula Ott steht im Ravensburger Süden. Immer wieder tauchen bekannte Orte wie etwa der Marienplatz auf. Und das Buch weist auf ein Problem hin, das vor allem im Schussental ein großes Thema ist: Wohnungsmangel. Durch den Weggang der Mutter aus dem Elternhaus konnte eine Familie ein Haus finden. „Alte Bäume verpflanzt man nicht.“ Diesen Satz würde Ursula Ott auf den Index setzen. Warum, das beschreibt sie gefühlvoll in ihrem Buch.

Empfehlenswert für alle, die mit dem Ausräumen anfangen sollten – oder den Anstoß dazu geben sollten. Spätestens nach dem Lesen will man es.