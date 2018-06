Wenn die Altstadt zur Partymeile wird

Nächtlicher Lärm, Vandalismus, Betrunkene und Straftaten: Mit diesen Problemen schlägt sich die Ravensburger Altstadt - vor allem am Wochenende - seit Jahren herum. Eine einfache Lösung ist trotz einer neuerlichen Debatte von Schüler- und Gemeinderat nicht in Sicht.

Es ist ein klassischer Zielkonflikt: Die einen wollen bis in die Puppen feiern, die andern einfach nur in Ruhe schlafen. Es ist wenig überraschend, dass die politischen Vertreter der jüngeren Ravensburger, der Schülerrat, daher in der Vergangenheit oftmals konträre Ansichten zur Verwaltung oder den Stadträten hatten. Nicht jedoch bei der jüngsten gemeinsamen Debatte am Montag.

Dabei schlug der Schülerrat einen sehr verständigen und auf Ausgleich bedachten Ton an. Den Schülervertretern schien bewusst, dass die Altstadt nicht nur für Besucher da ist, die nachts feiern wollen, sondern dass dort auch rund 3000 Menschen leben, die einen Anspruch darauf haben, nicht über Gebühr mit Belästigungen leben zu müssen. Schülerrat-Sprecher Max Kremer formulierte es so: „Wir haben die Probleme einer Großstadt und derer Partymeilen“. Ein großes Thema sei der Lärm, bedingt durch ein „Grundrauschen“, das sich unterhaltende Raucher vor Kneipen verursachten oder Leute, die lautstark von einem Lokal zum nächsten ziehen. Diese Situation sei ein Problem von „Verständnis und Bewusstsein“.

Recht auf Nachtruhe gefordert

Stadtrat Rudi Hämmerle (CDU), der seit zehn Jahren in der Altstadt lebt, warb in der gemeinsamen Sitzung von Schüler- und Gemeinderat um Verständnis bei den Feierlustigen: „Jeder hat ein Recht auf Nachtruhe, auch die Bewohner der Altstadt.“ Die Toleranzgrenze der Innenstadtbewohner sei hoch, trotz kaputter Flaschen, beschmierter Wände, störendem Radau und dem verbreiteten öffentlichen Urinieren im Stadtzentrum. Dennoch, so Hämmerle: „Die Altstadt ist keine Partymeile, sondern ein Wohngebiet.“ Der Stadtrat forderte daher ein „Normalmaß“ im Umgang miteinander.

Stadtrat Jürgen Bretzinger (Grüne), Marktstraßenbewohner, nannte die nächtlichen Innenstadtzustände am Wochenende „ganz übel, und dabei geht es nicht nur um Lärm“. Er verwies allerdings darauf, dass die Kern- und Hauptgruppe der Störer nicht Schüler seien, sondern „eher Ältere“.

Schülerratsmitglieder erwähnten dennoch die Probleme der Jüngeren: Die seien auf den öffentlichen Verkehr angewiesen, vielfach fahren zu später Stunde aber keine Busse mehr in die Nachbargemeinden. Doch der muss auch bezahlt werden: „Da müsste es eine Ko-Finanzierung der Gemeinden geben“, meinte Oberbürgermeister Daniel Rapp.

Andere Städte als Vorbild

Mehr repressive Maßnahmen und Kontrollen des städtischen Ordnungsdienstes nachts und am Wochenende forderte Stadtrat Rolf Engler (CDU) – in anderen Städten handhabe man das so, mit Erfolg. OB Rapp verwies darauf, dass dies Aufgabe der Polizei sei, in der Zusammenarbeit sei man auch bereits auf einem guten Weg. Rapp: „Es gibt natürlich Städte mit einer eigenen, bewaffneten Stadtpolizei. Die Frage ist nur, ob man das will. Ich jedenfalls bin total dagegen.“

Die Themen Lärm, Vandalismus und öffentliche Trinkgelage sind in Ravensburg seit Jahren ein Thema. Die Stadt versuchte in der Vergangenheit unter anderem durch Alkoholverbote auf Spiel- und Sportplätzen sowie Schulhöfen diesen Problemen zu begegnen. In einer Umfrage unter Altstadtbewohnern vor vier Jahren sprachen sich fast zwei Drittel für Alkoholkonsumverbote auf öffentlichen Plätzen in Ravensburg aus.

