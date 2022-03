Wenn der tierische Kumpel Hilfe braucht

Rüde Acanto ist aufgeregt, er wird gleich von Tierärztin Dorothee Futterer aus Horgenzell untersucht. Brav lässt er alles über sich ergehen. Sein Herrchen ist dankbar, dass er seinen treuen Kumpel medizinisch versorgen und impfen lassen kann, denn er selbst könnte das zurzeit nicht finanzieren. Deshalb ist er mit Acanto am Samstag in den Hinterhof des Württemberger Hofes in Ravensburg gekommen.

Finanzierung über Spenden

Dort startete ein Projekt namens AnCa (kurz für Animal Care; deutsch: Tierpflege), das Diana Raedler, Dezernentin für Recht, Migration und Verbraucherschutz im Landratsamt Ravensburg, schon seit Jahren auf dem Herzen hat. Tiere, deren Besitzer ohne Wohnsitz oder in schwierigen Lebensumständen sind, sollen medizinisch versorgt werden. Träger des Projekts ist der Dornahof Ravensburg – Württemberger Hof. Mit im Boot sind die Streetworker des ZfP Südwürttemberg und der Arkade, die Suchtberatungsstellen der Caritas und der Kontaktladen „Die Insel“. Die mobile Tierarztpraxis wurde am Samstagnachmittag im Hinterhof des Württemberger Hofes in der Ravensburger Eisenbahnstraße aufgebaut. Finanziert wird das Projekt hauptsächlich über Spenden, das Landratsamt leistet ebenfalls einen Beitrag.

Sieben Hunde und sechs Katzen bei der ersten Sprechstunde

In der ersten AnCa-Tiersprechstunde untersuchte Tierärztin Futterer sieben Hunde und sechs Katzen. Sorgfältig wurden Augen, Ohren, Fell und Gebiss der Tiere geprüft. Die Besitzer bekamen Tipps für die Haltung ihrer Tiere, Entwurmungsmedikamente und ein Zeckenhalsband. Fast alle Besitzer waren gut vorbereitet und brachten die Haustierausweise mit. Offensichtlich liegen ihnen ihre Tiere sehr am Herzen. Unterstützt wurde Futterer von Tierarzthelferin Janina Traub. „Wir machen das sehr gern“, so Traub. Streetworker Thomas Klein assistierte ebenfalls, er gab die Fragebögen aus und rief den nächsten Patienten zur Untersuchung.

Gabriele Weiß, Abteilungsleitung Ambulante Hilfe, sprach bei der Begrüßung für den Träger Dornahof. Vorrangiges Ziel des Projektes sei es, die medizinische Grundversorgung der Tiere zu sichern und Akuthilfe bei Unfall oder Krankheit zu ermöglichen.

Vertrauen als Grundlage für den Erfolg

Diana Raedler erklärte als Schirmherrin des Projektes, wie wichtig es sei, gerade in schwierigen Zeiten von der Sorge um sich selbst wegzuschauen und sich um andere zu bemühen. „Es ist so wichtig, Zeichen zu setzen und Zuversicht und Freude auszustrahlen“, so Raedler. Mensch und Tier gehören für sie zusammen, Vertrauen sei jedoch die Grundlage für den Erfolg des Projektes. „Die Menschen, die dieses Angebot annehmen, möchten wir in ihrer Verantwortung für das Tier unterstützen. Wir verstehen, wie wichtig die Tierpartner für sie als Bezugsperson sind.“ Das Angebot müsse sich sicher noch rumsprechen, so Raedler weiter. Sie sei zuversichtlich, dass das Projekt erweitert werden könne, man sei dabei, Kontakte zu möglichen Spendern aufzubauen.

Die tierärztlichen Sprechstunden sollen vier Mal jährlich stattfinden. Ein dickes Dankeschön erging an Dorothee Futterer als Tierärztin sowie an zwei großzügige Spender, das Tier Service Zentrum (TSZ) Bad Waldsee sowie die Äskulap Pflegeambulanz, ebenfalls Bad Waldsee.