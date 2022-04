Wenn der Bläser die Jodula umrahmt

Jodula Hedwig Roth aus dem Allgäu und Bläser Johannes Bär aus Vorarlberg sind am Dienstag, 17. Mai, beim Sofakonzert in der Ravensburger Werkhalle zu Gast. Egal ob mit Trompete, Posaune, Bariton, Tuba oder Alphorn: Johannes findet immer die richtigen Töne, um Jodulas Jodelklänge zu veredeln. Mit seiner Loop-Maschine spielt Johannes einzelne Passagen ein und gibt diese in Schleife wieder. So schichtet er satte Klang-Effekte, auf denen sich Jodula ausbreiten kann, während sie sich selbst auf verschiedenen Gitarren begleitet, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Karten gibt es unter www.oberschwaben.live.