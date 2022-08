Wenn der Bach zur Pfütze wird: Niedrige Pegelstände gefährden Wassertiere

Trockenheit, zu warmes Wasser, niedrige Pegelstände: Für die vom Aussterben bedrohten Bachmuscheln und Steinkrebse in Bächen, Flüssen und Seen der Region bedeutet die Hitzeperiode Lebensgefahr. Bertrand Schmidt vom Landratsamt hat mit ehrenamtlichen Helfern eine Rettungsaktion gestartet. Auch für Fische kann es gefährlich werden, wenn Flüsse und Bäche zu wenig Wasser haben.

„Aus dem kleinen Bach ist ein Rinnsal geworden“, sagt Kreisökologe Bertrand Schmidt. Zusammen mit ehrenamtlichen Helfern war er vor Kurzem am Schwarzenbach in Niederwangen im Einsatz. Die Temperaturen an diesem Morgen kletterten bereits auf 30 Grad.

Das verbliebene Wasser im Bach fließt nur noch unterirdisch von Pfütze zu Pfütze. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Schwarzenbach komplett austrocknet. Die Helfer möchten dem zuvorkommen und die bedrohten Bachmuscheln und Steinkrebse im Bach retten.

Mit Hilfe von Eimern und Wannen siedelten sie einige hundert Bachmuscheln und einige hundert Steinkrebse in andere Abschnitte des Baches um, wo ausreichend Wasser vorhanden ist. Die Frage ist jedoch, wie lange sich die Situation noch so bewerkstelligen lässt. Viele Bäche und Flüsse im Landkreis Ravensburg führen im Augenblick äußerst wenig Wasser oder sind bereits ausgetrocknet.

Regenschauer helfen nur kurzzeitig

Hintergrund ist nach Angaben von Stefan Häussler, Experte für Gewässer im Landratsamt, dass von Januar bis Juli in Baden-Württemberg nur rund 80 Prozent des Niederschlags fielen, der im langjährigen Mittel für diesen Zeitraum üblich ist – bei gleichzeitig überdurchschnittlich hohen Temperaturen.

„Auch der August ist bisher zu trocken und zu warm“, sagt Häussler. Gewitter und Regenschauer wie in den vergangenen Tagen sorgen dabei nur kurzzeitig für eine Verbesserung. „Gewitterschauer sind wie ein Strohfeuer für die Pegelstände von Flüssen“, sagt Häussler, „die Pegel sind nach kurzer Zeit wieder auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie vor dem Regenschauer.“

Sinken die Pegelstände, führe das zu Stress für die Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern, erklärt Kreisökologe Schmidt. Wenig Wasser in Bächen und Seen fördere den Algenwuchs, die natürliche Selbstreinigung der Gewässer funktioniere nicht mehr richtig, und die Schadstoffkonzentration nehme zu. Außerdem führten Sonneneinstrahlung und Hitze zu einer hohen Wassertemperatur und damit zu weniger Sauerstoffgehalt im Wasser.

Auch Fischbestände werden sich verändern

Willi Angele ist Gewässerwart beim Kreisfischereiverein. Er erwartet langfristig eine Veränderung der Fischbestände und der Tierarten insgesamt in den Gewässern der Region. „Tiere können den Wassermangel nur überleben, wenn sie sich fortbewegen oder anpassen“, erklärt Angele, „Wasservögel, Fluginsekten und Fische können auf andere Bäche mit mehr Wasser ausweichen und später wiederkommen.“

Für viele andere Arten, die im Wasser leben, sehe die Situation jedoch schwieriger aus – zum Beispiel für Insektenlarven, Krebse, Schnecken, Muscheln und Würmer. Sie könnten ihr Gewässer nicht verlassen, und es könnten Jahre vergehen, bis sie sich wieder ansiedeln, so Angele.

Forellen und einige andere Fischarten könnten durch Zucht wieder in die Gewässer eingesetzt werden, erklärt Angele. Jedoch seien gerade die vom Aussterben bedrohten Bachmuscheln und Steinkrebse nicht durch Zucht ersetzbar und würden dem Ökosystem dadurch nachhaltig fehlen.

Ein paar Dinge könnten den Flüssen und Bächen helfen

Man könne aber viel tun, um dem Artensterben in den Bächen entgegenzuwirken. So profitierten Gewässer von Schatten. „Es sollten mehr Bäume am Ufer gepflanzt werden“, sagt Stefan Häussler. Man müsse den Bächen auch mehr Platz an ihren Ufern lassen, durch größere Randstreifen.

So könne weniger Dünger ins Wasser gelangen, was das Algenwachstum vermindere. Auch barrierefreie Wehre und Staudämme auszubauen sei wichtig, damit die Fische wandern könnten. Kläranlagen müssten umweltfreundlicher werden, damit weniger Schadstoffe ins Wasser gelangten.

Bestenfalls sollten Flüsse und Bäche renaturiert und aus ihrem künstlichen Bett herausgeholt werden. All das könne dazu beitragen, dass auch im Hochsommer wieder viel kühles Wasser durch kleine Bäche in Oberschwaben fließt.