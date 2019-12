Wenn das Leben schon im Mutterleib beendet wird

Der Mensch dürfe in der vorgeburtlichen Diagnostik nicht alles tun, zu was er technisch fähig wäre – das forderte Bischof Gebhard Fürst bei einer Podiumsdiskussion im St.-Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg. Laut der Pressemitteilung der Oberschwabenklinik (OSK) sei er sich mit Anette Schneider, Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums der St.-Elisabeth-Stiftung, und Andreas Artlich, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche, darin einig gewesen, dass die sozialen Folgen verheerend wären. Die Gesellschaft müsse vielmehr lernen, mit Behinderten umzugehen, forderten die Diskussionsteilnehmer.

Das schwächste Glied in der Kette

„Hilfen am Lebensanfang. Ist alles erlaubt, was machbar ist?“ lautete das Thema. Laut Pressemitteilung sei für Bischof Fürst „ein Embryo ist kein Zellhaufen, sondern Mensch von Anfang an“. Als das schwächste Glied in der Kette sei das ungeborene Kind besonders zu schützen. Und auch das ungeborene behinderte Kind habe die gleiche Würde und das gleiche Recht auf Leben. Sowohl mit den Ärzten auf dem Podium als auch mit der überwiegenden Mehrheit der 80 Zuhörer habe diesbezüglich Konsens bestanden.

Thema war auch der mütterlicher Bluttest, der es ermögliche, bei einem ungeborenen Kind sehr frühzeitig in der Schwangerschaft ein Down-Syndrom zu diagnostizieren. Laut Pressemitteilung habe Andreas Artlich unlängst mit einem 64-Jährigen mit Down-Syndrom ein anregendes Gespräch geführt. Undenkbar für den Kinderarzt, dass ein solches Leben zukünftig noch im Mutterleib beendet würde, nur weil ein Test ein unerwünschtes Ergebnis erbracht hat. Vielmehr sei die Frage zu stellen, wie die Gesellschaft mit Behinderten umgeht, unterstrich Artlich. Laut Mitteilung fehle es am richtigen Verständnis und an sozialem Verantwortungsgefühl. Anette Schneiders bitteres Fazit laute: „Von Inklusion sind wir noch weit entfernt.“

Wo die Aufklärung beginnt

Aufklärung beginne bei betroffenen Familien. „Die Beratungsstellen sind stark frequentiert“, wird Bischof Fürst zitiert. Er fordere die Ausweitung der Kapazitäten sowohl bei kirchlichen als auch bei staatlichen Stellen. Dabei komme es auch auf die Art der Beratung an, so Artlich. Vielfach sei sie zu sehr auf Risiken und Probleme fixiert. Er selbst versuche in seiner Sprechstunde, den Eltern einen „Eindruck“ von der oftmals guten Integration behinderter Kinder in ihrem sozialen Umfeld zu vermitteln.

Die Befürchtung des Bischofs

Bischof Fürst befürchte allerdings viel Schlimmeres. Tests zur Gesundheit eines Embryos könnten nur der Anfang sein. Schon bald würden auch Möglichkeiten gefunden, Intelligenz und Aussehen vorhersagen zu können. Eine Selektion drohe, sodass nur noch die gewünschten gesunden, intelligenten und schönen Kinder zur Welt kommen dürfen. Eine „ungeheure Fremdbestimmung“ drohe den ungeborenen Kindern. „Grundsätzlich technisch machbar, ein Horrorszenario“, urteilt Artlich in der Pressemitteilung, beruhige aber zugleich: Hierzulande regle das Gendiagnostikgesetz seit 2016, was erlaubt ist und was nicht.