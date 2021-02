Weniger Wahllokale bei der Landtagswahl

Das Wahlgebiet der Stadt Ravensburg ist in Anbetracht der Corona-Situation neu aufgestellt worden. Die Stadt rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Briefwähler und hat die Anzahl der Briefwahlvorstände daher erhöht. Die Anzahl der Wahllokale für die direkte Abgabe der Stimme wurde von bisher 47 auf 17 Wahllokale reduziert. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Es ist daher laut Stadt in vielen Fällen möglich, dass die Wähler nicht in ihrem gewohnten Wahllokal die Stimme abgeben können. Über das jeweilige Wahllokal werden die Wähler, wie bisher auch, in der Wahlbenachrichtigung informiert. Zusätzlich gibt es auf der Homepage der Stadt Ravensburg www.ravensburg.de erstmals einen „Wahllokalfinder“. Wer seinen Straßennamen dort eingibt, der findet dort auch die Adresse seines Wahllokals.

Briefwahl kann beantragt werden

Die Stadt gibt die Wahlbenachrichtigungsschreiben für rund 36 000 Wählerinnen und Wähler am Donnerstag, 11. Februar, zur Post, die Zustellung dürfte einige Tage danach abgeschlossen sein. Ab dem Versand der Wahlbenachrichtigungen ist auch die Beantragung von Briefwahlunterlagen möglich. Um Kontakte zu vermeiden, bittet die Stadt darum, die Briefwahlunterlagen möglichst online oder schriftlich zu beantragen. Das geht entweder online unter www.ravensburg.de, durch Rücksendung des auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckten Wahlscheinantrags an die Stadtverwaltung, oder mit mobilen Endgeräten durch Scannen des QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung. Über diesen QR-Code gelangt man direkt in ein Wahlscheinmodul, mit welchem der Antrag gestellt wird.

Eigens eingerichtetes Briefwahlbüro

Aufgrund der Corona-Situation werden keine Briefwahlunterlagen im Bürgeramt der Stadt ausgegeben. Wer seine Briefwahlunterlagen persönlich abholen will, erhält diese im eigens eingerichteten Briefwahlbüro im Kornhaus, Marienplatz 12. Das Briefwahlbüro ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Auch in den Rathäusern der Ortschaften werden die Briefwahlunterlagen ausgegeben.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Briefwahlunterlagen für Familienangehörige nur mit schriftlicher Ermächtigung beantragt und auch ausgehändigt werden dürfen. Eine telefonische Anforderung von Briefwahlunterlagen ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

Wer bis zum 21. Februar noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat und sich vergewissern möchte, ob er im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann unter der Telefonnummer 0751/82251 nachfragen, schreibt die Stadt Ravensburg in einer Pressemitteilung.