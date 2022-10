Weniger ukrainische Geflüchtete: Dennoch wird Sporthalle Baindt zur Notfallunterkunft

Erklärung: Landratsämter sind sechs Monate lang für die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine verantwortlich. Dann folgt die Anschlussunterbringung für Geflüchtete, für die Städte und Gemeinden zuständig sind. Bei Menschen aus anderen Ländern ist der Landkreis 18 Monate lang für die Unterbringung zuständig, bevor die Verantwortung an die Kommunen übergeht.

Die Zuweisung ukrainischer Geflüchteter ist aktuell auf vergleichsweise geringem Niveau. Das verkündete das Landratsamt am Donnerstag auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Während Anfang September noch über 200 Schutzsuchende pro Woche untergebracht werden mussten, sind es derzeit 30 bis 40 pro Woche.

In den Unterkünften des Kreises leben in dieser Woche sogar 63 Ukrainer weniger als vorherige Woche. Der Grund: Es ziehen mehr Ukrainer von den vorläufigen Unterkünften in die Anschlussunterkünfte der Kommunen um, als neue Geflüchtete im Landkreis ankommen (Infos siehe Kasten).

Zuzug anderer Flüchtlinge "sehr hoch"

Während also weniger pro Woche kommen, steigt die Gesamtzahl an Ukrainern, die im Landkreis Schutz suchen, jedoch weiter an. Aktuell sind es insgesamt 3160. Zum Vergleich: Ende Juli waren es rund 2000.

Währenddessen scheint sich der Zuzug anderer Geflüchteter zu beschleunigen. Innerhalb einer Woche kamen 123 Menschen, vor allem aus Afrika und dem nahen Osten, an. Auch im Vergleich zum Vorjahr sei der Zuzug von „klassischen“ Flüchtlingen „sehr hoch“, so Landratsamt-Sprecherin Julia Moosherr.

Die Behelfsunterkünfte in Ravensburg, Weingarten, Leutkirch sind weiterhin belegt. Seit Freitag ist auch die Behelfsunterkunft in der Stadthalle Wangen bezogen. Dadurch kann die Notfallunterkunft in Oberzell aufgelöst und für den Sport freigegeben werden. Stattdessen springt aber die Gemeinde Baindt ein.

Kommende Woche wird in der Sporthalle in Baindt eine Notfallunterkunft eingerichtet, drei Wochen soll diese für Geflüchtete zur Verfügung stehen. Doch warum ausgerechnet die relativ kleine Gemeinde Baindt? Bei der Suche nach Hallen für Notfallunterkünfte geht der Landkreis nicht nach einer Quote vor. Im Grunde ist der Kreis auf den Austausch mit den Städten und Gemeinden angewiesen – die prüfen, welche Hallen geeignet sind.

„Wir sind alle nicht glücklich über die Hallenbelegungen“, sagt Baindts Bürgermeisterin Simone Rürup. Denn Vereine, Schule und Kindergarten können die Halle in dieser Zeit nicht nutzen. „Aber es geht um Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, und da müssen wir zusammenstehen“, so Rürup.