Wieder Parkplatznot für Pendler in Ravensburg

Der Schotterplatz bei der Oberschwabenhalle wird nun wieder zum Messegelände. Ab Montag, 19. September, werden dort Hallen für die Oberschwabenschau errichtet, die am 15. Oktober beginnt. Das bedeutet für alle, die übers Jahr gern dort parken: Sie müssen sich für einige Wochen eine andere Lösung suchen. Jedes Jahr wieder kommt es zu dieser problematischen Lage für Pendler, die mit dem Auto nach Ravensburg fahren.

Drescher: „Niemand mag gern einen Parkplatz suchen“

Wie das Team der Oberschwabenschau weiter mitteilt, plant es den Aufbau extra so, dass das Parken so wenig und so spät wie möglich eingeschränkt wird. „Niemand mag gern einen Parkplatz suchen“, sagt Stephan Drescher, Geschäftsführer der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG). „Das haben wir immer im Hinterkopf, wenn wir unseren Messe-Aufbau organisieren, und richten uns danach. Zumindest einen Teil der Plätze können wir noch für einige Zeit offen halten, während wir nebendran schon aufbauen.“

Der Aufbau startet dieses Jahr am Montag, 19. September. Während der ersten Woche ist ein Teil des Platzes noch nutzbar, also bis zum Sonntag, 25. September. In dieser Zeit ist die Zufahrt über die Schützenstraße möglich. Ab 26. September braucht die Messe den gesamten Platz. Die Oberschwabenschau dauert bis 23. Oktober, danach startet der Abbau. Das wird rund zwei Wochen dauern, bis etwa 6. November. Sobald die Hallen abgebaut sind, kann man auf dem Gelände wieder parken.

Parkplatz war bereits gesperrt

In der ersten Septemberhälfte war der Platz an der Oberschwabenhalle bereits zeitweise gesperrt gewesen. Laut Pressemitteilung der RVG jedoch nicht durch die Messe-Veranstalter, sondern von der Stadt Ravensburg. Die Stadt hatte Ausbesserungsarbeiten in Auftrag gegeben.

Die grundsätzliche Frage, wie viele kostenlose Parkpläte eine Stadt anbieten soll, ist in den vergangenen Monaten in Ravensburg intensiv diskutiert worden, nachdem die Stadtverwaltung ein neues Parkkonzept vorgeschlagen hatte. Inzwischen steht fest: Ab 2023 werden fürs Parken auf den bislang kostenlosen rund 650 Parkplätzen auf der Kuppelnau erstmals Gebühren fällig.

Die rund 1000 Parkplätze auf dem Gelände an der Oberschwabenhalle bleiben auch künftig kostenlos, fallen aber zu Messezeiten weg und werden bei Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Weihnachtszirkus zeitweise reduziert.

Das neue Parkkonzept war aufgrund des Klimakonsenses auf den Weg gebracht worden, der von Fachleuten, Kommunalpolitikern und Bürgern erarbeitet und im Gemeinderat einstimmig verabschiedet worden war. Die Stadt Ravensburg will bis 2040 klimaneutral werden. Dazu zählt auch, eine Mobilitätswende herbeizuführen, die Bus-, Bahn- und Radfahren attraktiver und Autofahren unattraktiver machen soll.

Zwei Messen, zwei Termine, ein Eintritt

Zurück zur aktuellen Sperrung aufgrund der Oberschwabenschau: Dieses Jahr gibt es nicht nur die traditionsreiche Oberschwabenschau, sondern sogar zwei Messen: das neue Messe-Doppel aus Oberschwabenschau und Agraria Oberschwaben.

Die beiden Messen gehören zwar zusammen und sind auf demselben Gelände, aber sie dauern nicht gleich lang: Die Oberschwabenschau startet am 15. Oktober, die Agraria öffnet am 19. Oktober. Beide enden am 23. Oktober. Das Ticket ist dasselbe – man bezahlt nur einmal Eintritt. Wer vor dem Start der Agraria auf die Oberschwabenschau kommt, erhält auf Wunsch ein Armband. Mit diesem Band kann man nach dem Start der Agraria die Messen erneut besuchen und hat freien Eintritt.