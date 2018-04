Wenige Tage alte Frischlinge erkunden das Wildfreigehege im Locherholz

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Salemer ist knapp eine Woche nach einem Lawinenabgang in Tirol gestorben. Der 45-Jährige erlag seinen Verletzungen am Ostersonntag in einem Krankenhaus, wie die österreichische Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war gemeinsam mit 15 anderen Skisportlern aus Deutschland im Bereich der „Hohen Warte“ in Navis unterwegs, als es zu dem Unglück kam.

In der Gruppe befanden sich nach Angaben der Polizei auch vier Skitouren-Lehrer. Der Alpinist wurde am 24.