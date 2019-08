Wem gehört dieses Damenrad?

Im Zuge der Ermittlungen zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Jahnstraße in Ravensburg in der Nacht zu Freitag, 26. Juli, sucht die Kriminalpolizei den Besitzer eines weiß-silbernen Damen-Fahrrades.

Der im Zusammenhang mit dem Raubüberfall festgenommene Tatverdächtige war laut Mitteilung der Polizei bereits am Tag vor der Tat mit diesem Fahrrad in der Nähe der Tankstelle unterwegs. Das Fahrrad wurde demnach bei der Festnahme des Mannes sichergestellt, der sich nicht mehr daran erinnern kann, wo er das Fahrrad gestohlen hat.

Bei dem Rad handelt es sich um ein weiß-silbernes Damenrad der Marke Pegasus, Typ Premio SL in der Größe 26 Zoll mit achtgängiger Nabenschaltung. Die Rahmennummer lautet SA81221931. Die Beamten gehen davon aus, dass das Fahrrad im Bereich Jahnstraße, Hindenburgstraße und Weißenauer Straße in Ravensburg gestohlen wurde.

Zeugen und der Besitzer des Rades werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 in Verbindung zu setzen.