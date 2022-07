Weltrekordversuch gelungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Tanzschule Geiger hat mit ihren beiden Standorten in Ravensburg und Lindau gemeinsam mit anderen Tanzschulen des Dachverbands Allgemeiner Deutscher Tanzlehrer (ADTV ) an einem Weltrekordversuch teilgenommen. Es wurden 500 Tänzer benötigt, um den alten Rekord zu brechen. Die ADTV-Tanzschulen haben es auf insgesamt 1609 Tänzer gebracht. Aus Ravensburg und Lindau waren 48 Teilnehmende am Start. Insgesamt haben sich 32 ADTV-Tanzschulen aus ganz Deutschland daran beteiligt. Die Stimmung war überall richtig fröhlich und gut. Besonders die Kinder und Jugendlichen hatten einen Riesenspaß. Foto: Tanzschule Geiger