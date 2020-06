Weltpartner verteilt Mund-Nasen-Bedeckungenim kenianischen Nairobi

Mit dem Verkauf von bisher gut 10 000 Mund-Nasen-Bedeckungen in Deutschland konnte die Ravensburger Fair Trade Genossenschaft Weltpartner 10 000 weitere Behelfsmasken an bedürftige Menschen in Nairobis Slum Korogocho verteilen.

Mit jeder verkauften Behelfsmaske wird eine weitere für Menschen in Kenias Hauptstadt finanziert, die sich eine solche Mund-Nasen-Bedeckung nicht leisten können. Ziel ist es, insgesamt 50 000 Behelfs-Masken in Deutschland zu verkaufen, um damit weitere 50 000 in Kenia verteilen zu können – als Zeichen weltweiter Solidarität, heißt es in einer Pressemitteilung der Genossenschaft.

Die Mund-Nasen-Bedeckungen werden nicht nur aus 100 Prozent zertifizierter Bio-Baumwolle genäht, sondern stammen auch aus einem kleinen Fair Trade zertifizierten Betrieb. Dadurch können während der auch in Kenia sich dramatisch entwickelnden Corona-Krise, 80 Beschäftigte der Partnerorganisation Kiboko in Nairobi weiterhin beschäftigt werden und so aktuell besonders wichtige Einkommen für ihre Familien erzielen, so das Schreiben weiter.

Seit April ist es auch in Kenia verpflichtend, an öffentlichen Orten Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Diese sind jedoch äußerst schwer zu bekommen und überteuert. Das trifft die Bewohner der Slums besonders hart, da sie von Tag zu Tag auf ihr geringes Einkommen als Tagelöhner angewiesen sind. Viele haben jedoch wegen des Lockdowns bereits ihre Jobs verloren.

Weltpartner war eigenen Angaben zufolge bei der Umsetzung besonders wichtig, das lebenswichtige Einkommen für ihre Partner vor Ort zu sichern, aber auch zu verdeutlichen, dass die Corona-Krise eine weltweite ist.

Neben Privatpersonen unterstützen auch Firmen, Institutionen und Sozialeinrichtungen das Ziel von Weltpartner, insgesamt 50 000 Masken zu verteilen. So erwarb zum Beispiel die gemeinnützige Stiftung Bruderhaus-Diakonie 1100 Mund-Nasen-Bedeckungen für Pflegekräfte, Mitarbeiter und Klienten.