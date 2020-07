Weltmusik in der Zehntscheuer

Im Rahmen des „Scheuer-Sommers“ gastiert das Trio Noanca am Donnerstag, 30. Juli, ab 18 Uhr in der Zehntscheuer in Ravensburg. Das Trio spielt laut Veranstalter Tango, Klezemer, Musette und macht dazu Ausflüge in die Klasik- und Schlagerwelt. Am Kontrabass Andreas Piesch, Norbert Lauer an der Geige und Carmen Hörberger auf dem Akkordeon. Platzreservierungen per E-Mail an info@zehntscheuer-rv.de. Foto: Veranstalter