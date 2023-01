„Welle an Betrugsanrufen“ am Dienstag im Landkreis Ravensburg

Am Dienstag haben Betrüger mit mehreren Anrufen versucht, Menschen im Landkreis Ravensburg Geld abzuknöpfen. Unter anderem in Ravensburg, Wangen, Isny, Leutkirch und Bad Wurzach. Die Polizei spricht von einer „Welle an Betrugsanrufen“.

Mit Anrufen und über Messengerdienste haben die Betrüger laut Polizeimeldung ihre Opfer kontaktiert und sich als Familienangehörige ausgegeben. Sie schilderten den Opfern verschiedene Notlagen, in denen sie sich angeblich befinden und dass sie dringend Geld benötigten.

Wohl kein Opfer hat Geld verloren

In einem Fall erfanden die Betrüger laut Polizei beispielsweise einen finanziellen Notfall, in der sich der Angehörige befinden würde. In anderen Fällen erzählten die Täter, dass der Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und in Haft müsse, wenn nicht sofort eine Kaution gezahlt werden würde.

Der Polizei ist laut eigener Aussage bislang kein Fall vom Dienstag bekannt, bei dem die Betrüger mit ihrer Masche erfolgreich waren. Alle Kontaktierten erkannten den Schwindel, sodass die Täter gestern wohl leer ausgingen.

Nach wie vor warnt die Polizei: „Nehmen Sie sich vor Geldforderungen durch Betrüger in Acht! Immer wieder versuchen Täter durch perfide Lügengeschichten und das Aufbauen von zeitlichem Druck ihre Opfer dazu zu bewegen, Ihnen Geldbeträge zu überweisen.“