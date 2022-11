Welfengymnasium Ravensburg ist nun grün statt grau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Grau, das war bisher der Pausenhof des Welfengymnasiums in Ravensburg. Grauer Beton, grauer Asphalt, graue Steinplatten. Doch das sollte sich ändern, als der Landschaftserhaltungsverband Ravensburg das Projekt „Biodiversität im Klassenzimmer“ ins Leben rief. Ein Wettbewerb, bei dem sich Schulklassen mit kreativen Ideen bewerben konnten, um ein Biodiversitätsprojekt auf ihrem Schulgelände umzusetzen – kurz, es „grün“ zu machen. Aufgabe der Bewerber war es, einen Plan des Schulhofes zu zeichnen und Stellen, die ökologischer gestaltet werden sollten, zu markieren und zu beschriften. Die Umwelt-AG des Welfengymnasiums wurde auf den Wettbewerb aufmerksam und sendete ihre Ideen ein. Jetzt galt es nur noch zu warten, zu bangen und zu hoffen. Und endlich kam die langersehnte Nachricht.

Das Ravensburger Welfengymnasium war eine der zwei Gewinnerschulen, die sich auf die großzügige finanzielle Unterstützung der Kreissparkasse Ravensburg im Wert von bis zu 2500 Euro freuen konnten. Die ersten Ressourcen flossen in eine Hecke, genauer gesagt in Eiben, Pfaffenhütchen, Wildrosen und andere. Ganz nach dem Motto „Von nichts kommt nichts“ nutzten die Mitglieder der AG ihren freien Nachmittag, um unter vollem Körpereinsatz in der staubigen Erde zu buddeln. Nun blüht grüner Holunder und Weißdorn hinter der Turnhalle.

Weiter ging es mit Steine Schleppen, denn ein weiteres Projekt der motivierten Schüler war der Bau einer Kräuterspirale. Steinblöcke wurden bogenförmig aufgeschichtet und die eingemauerten Partien mit einem Sand-Humus-Gemisch gefüllt. Anschließend pflanzten die Teilnehmer einige Kräuter wie Lavendel, Rosmarin, Thymian und Oregano, die mittlerweile gut angewachsen sind.

Vielleicht verkriecht sich auch schon die eine oder andere Eidechse in den Steinritzen der Spirale. Ein Spaziergänger erfreut sich an ihrem Anblick. Das Gelände des Welfengymnasiums in Ravensburg ist jetzt grün und leistet einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität. Auch Schulleiter Tilmann Siebert ist begeistert: „Die Schüler konnten einen Beitrag leisten für eine Zukunft, in der die Vielfalt der Natur unsere besondere Aufmerksamkeit braucht. Wir danken dem Landschaftserhaltungsverband für die Initiierung des Projekts, der Kreissparkasse Ravensburg für ihre finanzielle Unterstützung sowie allen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern für ihren Einsatz.“