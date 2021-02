Welche Sechstklässler lesen im Kreis am besten vor?

Wer sind die besten Vorleser der Stadt und des Kreises Ravensburg? Das ermittelt der Regionalentscheid des 62. Vorlesewettbewerbs, der in diesem Jahr als digitale Veranstaltung stattfindet. Die Vorlesebeiträge der elf Schulsiegerinnen und -sieger des Landkreises und der Stadt Ravensburg wurden als Video aufgezeichnet und hochgeladen. Die Jury aus Johanna Just, Manfred Kohrs und Karin Nowak sichtet und bewertet nun die eingereichten Videobeiträge und wird am 2. März das Ergebnis bekanntgeben. Das teilt die Buchhandlung Ravensbuch mit, die den Regionalentscheid organisiert.

Sieger treten beim Bezirksentscheid an

Alle am Regionalentscheid teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis. Die Siegerinnen und Sieger des Regionalentscheids Ravensburg Nord/Süd dürfen beim nachfolgenden Bezirksentscheid antreten. Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr bundesweit mehr als 4300 Schulsiegerinnen und -sieger an den Vorlese-Entscheiden der Städte und Landkreise.

Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist laut Mitteilung einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. In diesem Jahr waren rund 350 000 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen am Start. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

Wettbewerb soll Freude am Lesen wecken

Ziele des Vorlesewettbewerbs sind, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken. Der Wettbewerb wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Auch in diesem Jahr unterstützen darüber hinaus das Unternehmen Experimenta und vier Sparda-Regionalbanken die Aktion.

Die Etappen führen von der Schule über Stadt, Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale, das voraussichtlich im Juni in Berlin stattfinden wird. Die rund 600 Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen oder anderen kulturellen Einrichtungen organisiert.