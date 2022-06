Weiterer Coronatoter im Kreis Ravensburg

Erneut ist ein Kreisbewohner im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete den 224. Coronatoten im Kreis Ravensburg am Mittwochabend.

Inzidenz steigt wieder leicht an

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die auch landes- und bundesweit seit einigen Tagen nach einem wochenlangen Abfall wieder etwas ansteigt, liegt im Landkreis Ravensburg aktuell bei 110,5, im Landesdurchschnitt bei 178,5, und im Bund bei 221,4 (Quellen: LGA, Robert-Koch-Institut).

Den tiefsten Wert in diesem Jahr hatte die Inzidenz im Kreis Ravensburg am Montag mit 92,7 erreicht. Allerdings geben Experten schon seit langem nicht mehr allzu viel auf diese Zahlen, weil viele Infizierte keinen PCR-Test machen lassen und daher nicht in die offizielle Statistik einfließen.