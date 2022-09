Weitere Ukrainer kommen: Kreis Ravensburg belegt Hallen auch in Wangen und Bad Waldsee

Dem Landkreis Ravensburg werden ungebrochen weiter Geflüchtete aus der Ukraine zugewiesen. Das hat immer deutliche Auswirkungen auf hiesige Hallen, aber auch andere Gebäude. In Kürze wird dies in Isny spürbar und in Amtzell erneut, überdies wahrscheinlich zügig in Ravensburg und auf Sicht auch in Wangen und Bad Waldsee. Doch möglicherweise reichen all diese Anstrengungen nicht, um Menschen aus dem kriegsgebeutelten Land aufzunehmen.

Die Stadthalle in Bad Waldsee war bereits 2016 eine Unterkunft für Geflüchtete. Das wird bald wieder der Fall sein. (Foto: Wolfgang Heyer)

150 Menschen kommen in dieser Woche

In dieser Woche erwartet das Ravensburger Landratsamt die Ankunft weiterer 150 Menschen aus den Erstaufnahmestellen des Landes. 115 von ihnen kommen voraussichtlich am Freitag vorübergehend in der jüngst aus dem Boden gestampften Notunterkunft in der Amtzeller Turn- und Festhalle unter. Die anderen werden in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch und im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten ein provisorisches Dach über dem Kopf finden. Die Amtzeller Halle steht momentan wieder leer, weil die dort zuletzt lebenden 54 Menschen inzwischen in Leutkirch sind.

Das ehemalige Isnyer Krankenhaus wird ab kommender Woche Behelfsunterkunft für ukrainische Flüchtlinge. (Foto: Roland Rasemann)

Die Kapazitäten sind erschöpft

Damit sind die aktuellen Aufnahmekapazitäten des Kreises erschöpft, erklärte Landratsamtssprecherin Selina Nußbaumer am Dienstag im Anschluss an eine Sitzung des Krisenstabs. Weil die Kreisverwaltung in den kommenden Wochen in großer Zahl die Ankunft weiterer Menschen aus der Ukraine erwartet, wurden bei dem Treffen weitere Maßnahmen beschlossen.

Das bedeutet: Die notdürftig in Amtzell untergebrachten Geflüchteten werden wahrscheinlich am Mittwoch kommender Woche in das Gebäude des früheren Isnyer Krankenhauses „einziehen“. Das wird bis dahin als Unterkunft hergerichtet, ist aber keine Behelfsbleibe wie die bereits belegte Burachhalle in Ravensburg, die Leutkircher Kreissporthalle und das 14 Nothelfer. In Amtzell übernimmt das örtliche Rote Kreuz die Betreuung, in Isny kümmern sich Beschäftigte des Kreises um Verwaltung und Hausmeisterei, die Diakonie macht die Sozialbetreuung.

Hallen in Eschach und Oberzell werden wohl hergerichtet

Darüber hinaus ist es laut Nußbaumer „sehr wahrscheinlich“, dass auch die Sporthallen in den Ravensburger Ortsteilen Eschach und Oberzell als Notunterkünfte und somit allererste Anlaufstelle für Geflüchtete im Kreis gebraucht werden. Und das offenbar zügig. Denn nach Auskunft der Ravensburger Stadtverwaltung wird im zweitgenannten Ort die Schussentalhalle noch in dieser Woche entsprechend eingerichtet.

Die Schussentalhalle in der Ravensburger Ortschaft Oberzell wird wohl bald Unterkunftsmöglichkeit für Ukrainer sein. (Foto: Siegfried Heiss)

Weil die Kreisverwaltung in absehbarer Zeit nicht mit abebbenden Flüchtlingszahlen rechnet, plant sie ferner auf Sicht. Deshalb werden auch die Stadthallen in Wangen und Bad Waldsee in Behelfsunterkünfte umgewandelt. Dort sollen Menschen bis zu sechs Monate lang untergebracht werden – anders als in Notquartieren wie in Amtzell und bald wohl auch in Eschach und Oberzell, wo es nur um wenige Tage geht.

Mangel an Handwerkern und Material

Nach Nußbaumers Einschätzung werden die Hallen in der Allgäu- und in der Kurstadt aber noch nicht im September von Ukrainern bezogen, sie rechnet mit einem Vorbereitungszeitraum bis Mitte Oktober. Zum einen, weil die Einrichtung von Behelfsunterkünften mit Trennwänden, Stockbetten und anderer Infrastruktur einen längeren Vorlauf brauche als dies bei Notunterkünften der Fall ist. Zum anderen, weil das Landratsamt zwei Probleme sieht: den Mangel an Handwerkern und Lieferschwierigkeiten beim Material.

Mit den Hallenbelegungen in Wangen und Bad Waldsee wird es damit in allen Großen Kreisstädten mit Geflüchteten belegte Hallen und Gebäude geben. Und bei den Notquartieren ist der Kreis auch am Ende vorbereiteter Kapazitäten, wenn Eschach und Oberzell hergerichtet sind.

Weitere Hallen sind nicht auszuschließen

Was aber passiert, wenn auch das nicht reicht? Dazu erklärt Selina Nußbaumer: Die Einrichtung weiterer Notunterkünfte stand beim Krisentreffen am Dienstag zwar nicht zur Debatte, auszuschließen sei sie aber nicht.

In der Wangener Stadthalle werden wohl im Oktober Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. (Foto: Stadt/sum)

Dies auch vor dem Hintergrund im Herbst erfahrungsgemäß allgemein ansteigender Flüchtlingszahlen. Für die Aufnahme von Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Irak sieht sich der Kreis schon länger vorbereitet, die plötzliche Ankunft so vieler Menschen aus der Ukraine überrasche derzeit aber alle Landkreise. Als Grund dafür sei dem Landratsamt mitgeteilt worden, dass der Bund diese Menschen inzwischen gleichmäßiger auf die Länder verteile als zuletzt.

Mit der Ankunft Geflüchteter in der vergangenen und in dieser Woche leben dann 2820 Ukrainer im Landkreis Ravensburg – 920 von ihnen in den vorläufigen Unterkünften des Kreises, der Rest in Privatwohnungen.