Weitere Station für E-Bikes

Eine neue öffentliche Elektrofahrrad-Verleihstation der Technischen Werke Schussental (TWS) steht jetzt direkt vor dem Technischen Rathaus im Salamanderweg in Ravensburg.

„Wir freuen uns, unseren Bürgern, Besuchern und Mitarbeitern eine praktische Möglichkeit bieten zu können, auf klimaschonende Art zu uns zu kommen. Das Elektrofahrradverleihsystem ist ein Schritt, die Verkehrswende und damit auch den Klimaschutz in der Region voranzubringen“, so Dirk Bastin, Bürgermeister der Stadt Ravensburg (l.). Auch für Julia Zyder (Mitte), die als Projektleiterin nachhaltige Mobilität das Projekt seitens der Stadt betreut, ist das neue Angebot direkt an ihrer Arbeitsstelle ein Gewinn: „Wir legen oftmals kurze Strecken zwischen den einzelnen Gebäuden der Stadtverwaltung zurück. Da ist es praktisch, einfach auf das Pedelec vor der Türe zu steigen“. Um den Betrieb kümmere sich die TWS, die auch dafür sorgt, dass die Akkus mit Ökostrom gefüllt werden. Denn nur so macht Elektromobilität Sinn.