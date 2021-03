Weitere Lockerungen im Kreis Ravensburg lassen auf sich warten

Das Landratsamt Ravensburg hat am Mittwoch wieder 43 neue Corona-Fälle registriert. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben der Behörde auf einen Wert von 52,6 und damit über den 50er-Schwellenwert. Noch in den beiden Vortagen wurden 49,8 und 48,0 bekannt gegeben.

Gemäß der geltenden Corona-Bestimmungen sind rasche Lockerungen für die Bewohner im Kreis damit zunächst nicht möglich. Dies wäre erst bei fünf aufeinanderfolgenden Inzidenzwerten unter 50 der Fall gewesen.

Die meisten neuen Fälle, welche das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, gab es in Ravensburg (6), gefolgt von Wangen und Fronreute (jeweils 4). Auch ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung zu beklagen: Die Zahl der Verstorbenen in gesamten Landkreis stieg demzufolge von 109 auf 110 an.