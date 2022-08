Weitere Live-Performance bei der Ravensburger Kunstnacht geplant

Die in Ravensburg lebende Produktdesignerin und Künstlerin Lu Grompone hat mit mehr als 60 Gästen ihre Ausstellung „Abakus 746“ in der Sanierungsbaustelle „Bauhütte“ beim Grünen Turm eröffnet. Bei dem Pop-Up-Event wurden bunt lackierte, raumgroße Holzskulpturen mittels Batteriemotoren, begleitet von Licht- und Sound-Effekten, inszeniert und in Bewegung versetzt.

An der Ravensburger Kunstnacht am 24. September soll eine weitere Live-Performance mit der Künstlerin stattfinden, bei der die Installation wieder neu arrangiert wird. Die Skulpturen sind noch bis zum 31. Oktober zu sehen.

Das Turmzimmer und der Kunst-Schauraum beim Grünen Turm sind eine von mehreren Pop-Up-Interventionen, die das Kulturamt der Stadt Ravensburg als Sommerprogramm zur Belebung der Innenstadt installiert hat.

Entwickelt und kuratiert wird das Veranstaltungsprogramm mit dem Titel „Let’s Play“ vom Ravensburger Designer Bernhard Gögler (Zone für Gestaltung). Besucher können eigene Programmpunkte und Ideen einbringen. Anmeldung und Infos nimmt Silke Dietrich unter Telefon 0176/47354255 entgegen.