Weitere Fairtrade-Akteure im Landkreis gesucht

Im März 2019 hat der Kreistag beschlossen, dass der Landkreis Ravensburg Teil der Kampagne des gemeinnützigen Vereins TransFair werden und den Titel „Fairtrade-Landkreis" anstreben soll. Die Kreisverwaltung wurde dazu vom Kreistag beauftragt, eine Steuerungsgruppe zu gründen.

„Für eine erfolgreiche Bewerbung jedoch vor allem noch Bestätigungen von Gastronomiebetrieben, die Produkte aus fairem Handel anbieten oder verwenden sowie von Vereinen und Kirchen-/Glaubensgemeinden, die Bildungsaktivitäten zum Thema Fairer Handel umsetzen", erklärt Kerstin Dold, Klimaschutzmanagerin des Landkreises und Sprecherin der Steuerungsgruppe, welche die Kampagne im Landkreis koordiniert, laut Pressemitteilung des Landratsamtes.

Neue Karte schafft Überblick

Um einen besseren Überblick darüber zu schaffen, welche Gastronomiebetriebe, Geschäfte und Einrichtungen sich im Landkreis für den Fairen Handel stark machen, wurde eine entsprechende Karte erstellt, die unter www.rv.de/fairtrade abgerufen werden kann. Hier sind auch Informationen zur Fairtrade-Stadt-Kampagne des gemeinnützigen Vereins TransFair zu finden.

„Um die Karte der Fair-Trade-Aktivitäten im Landkreis weiterzuentwickeln, sind natürlich auch andere Akteurinnen und Akteure, zum Beispiel Blumen- oder Modegeschäfte, herzlich willkommen", so Dold weiter. Einige Supermarktketten sind aufgrund Ihres Fairtrade-Sortiments automatisch Unterstützende der Fairtrade-Kampagne.

Darüber hinaus hat es sich die Steuerungsgruppe zum Ziel gesetzt, lokale Akteurinnen und Akteure zu vernetzen. So sind beispielsweise die Städte und Gemeinden Amtzell, Aulendorf, Bad Waldsee, Ravensburg und Wangen im Allgäu bereits zertifizierte Fairtrade-Städte, die Städte Isny im Allgäu und Leutkirch im Allgäu wollen ebenfalls folgen. Gemeinsam wird derzeit an der Entwicklung digitaler Stadtrallyes zu den Themen Nachhaltiger Konsum und Fairer Handel gearbeitet. Zudem gibt es zertifizierte und sich im Zertifizierungsprozess befindende Fairtrade-Schulen, darunter auch zwei Schulen in Trägerschaft des Landkreises – die Edith-Stein-Schule Ravensburg und das Berufliche Schulzentrum Wangen.