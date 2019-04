Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klassen C1, C1E, C oder CE, die gewerblich beziehungsweise beruflich Fahrzeuge dieser Klassen fahren, müssen alle fünf Jahre Weiterbildungen absolvieren und den im Führerschein eingetragenen Weiterbildungsnachweis (Schlüsselzahl 95) verlängern lassen. Das teilt das Landratsamt Ravensburg mit. Dieser Fünf-Jahres-Turnus läuft für viele Betroffene am 9. September ab. Wer sich lange Wartezeiten ersparen möchte, kann den Verlängerungsantrag bereits jetzt schon stellen. Die Verlängerung erfolgt trotzdem um volle fünf Jahre ab dem Ablaufdatum, sodass der Antragsteller dadurch keinen Nachteil erfährt.

Absolviert werden können die Weiterbildungen in Deutschland bei Fahrschulen, die die Klassen C und CE ausbilden, sowie bei Ausbildungsstätten, die von der Fahrerlaubnisbehörde anerkannt sind. Im Anschluss können die Inhaber der Fahrerlaubnis beim Bürgerbüro des Landratsamtes an den Standorten in Ravensburg, Bad Waldsee, Leutkirch und Wangen die Verlängerung des Weiterbildungsnachweises beantragen.