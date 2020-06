Weissenauer Narren spenden 666,66 Euro

In der zurückliegenden Fasnets-Kampagne hat die Narrenzunft Weissenau 1960 Spenden für den ambulanten Kinderhospizdienst „Amalie“ gesammelt, der unter Trägerschaft des Malteser Hilfsdienstes und der Stiftung Liebenau betrieben wird, berichtet die Narrenzunft jetzt.

Die ehrenamtlichen Paten des ambulanten Kinderhospizes begleiten die Angehörigen während des Sterbens und nach dem Tod eines Kindes. Diese Arbeit wollte die Narrenzunft aus Weißenau unterstützen. Insgesamt übergaben die Narren 666,66 Euro für die Hospizarbeit. Unter Beachtung der aktuellen Regelungen wurde symbolisch der Scheck von den Vorsitzenden Andrea Dieter (2. von rechts) und Markus Sachs (2. von links) an Elisabeth Mogg vom Kinderhospizdienst übergeben. „Diese großzügige Spende ist in diesen schweren Zeiten für uns sehr wichtig. Trotz Corona versuchen wir, bestmöglich jeder Familie zu helfen“, so Elisabeth Mogg. Foto: Narrenzunft Weissenau