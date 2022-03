Weißenauer Grundschüler setzen ein Zeichen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wegen des Ukraine-Krieges hatten Schüler und Kollegium der Grundschule (GS) Weißenau die Idee, ein Friedenssymbol auf dem Schulhof zu stellen. So setzen die Kinder ein Zeichen für den Frieden in der Welt. Dies ist der Auftakt für weitere Aktionen in der Schule.

So werden die Kindern basteln und ihre Produkte verkaufen. Die Einnahmen wollen dann die Kinder den ukrainischen Familien weitergeben, die in der Stiftung Liebenau untergebracht sind. Diese Kinder mit einer Behinderung werden dort mit ihren Betreuern gut versorgt. Die Kinder der GS Weißenau wollen auch darauf achten, für Frieden und Tolerenz hier vor Ort einzustehen und den Frieden im alltäglichen Miteinander zu leben.

„Wir wollen für den Frieden ein Zeichen setzen. Dies ist eine tolle Idee, und uns beschäftigt das alle und wir wollen auch alle Kinder, die aus anderen Länder zu uns kommen, begrüßen und willkommen heißen“, so Hans Friedrich, Rektor zu den Schülern.