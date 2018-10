Weinverkostung mit bekannter Sommelière

Die Buchhandlung Ravensbuch veranstaltet am Mittwoch, 31. Oktober, in Ravensburg einen Abend mit Paula Bosch, laut Mitteilung Deutschlands bekanntester Sommelière. Im Gepäck hat sie ihr neues Buch „Wein genießen“ (Callwey Verlag). Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Paula Bosch nimmt das Publikum mit auf eine unterhaltsame Entdeckungsreise in die internationale Welt des Weins, teilt Ravensbuch mit. Dabei könne sie aus dem Erfahrungsschatz ihrer erfolgreichen Karriere schöpfen. So führe sie kurzweilig durch berühmte und weniger bekannte Weinregionen und Weingüter, erkläre bedeutende Rebsorten, deren Charaktereigenschaften und zu welchen Speisen sie verblüffend gut schmecken. Die Gäste können sich an diesem Abend nicht nur theoretisch inspirieren lassen. Ravensbuch bietet auch einige Weine zur gemeinsamen Verkostung an.

Paula Boschs legendäre Kolumnen im SZ-Magazin machten sie laut Mitteilung einem großen Publikum bekannt, zahlreiche Buchprojekte, unter anderem in Kooperation mit Eckart Witzigmann, wurden zu Bestsellern. 20 Jahre lang war sie Chef-Sommelière im Münchner Restaurant Tantris und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt unter anderem die silberne Ehrennadel vom Verband der Deutschen Prädikatsweingüter (VDP).