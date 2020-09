Weinlese auf dem Weinberg Rauenegg

Die Weinlese auf dem Ravensburger Weinberg Rauenegg hat am Donnerstagnachmittag zum siebten Mal unter der Regie von Hans Kiderlen stattgefunden. Dieses Jahr beteiligten sich daran 41 Helfer. 1700 Müller-Thurgau Rebstöcke waren zu ernten, was circa 1700 Liter Traubenmost ergibt. Die Lesedauer betrug rund vier Stunden. Der Zuckergehalt beträgt durchschnittlich 80 Oechsele. Die Lese der roten Spätburgunter Trauben erfolgt dann in zwei Wochen. Der Erlös aus dem Verkauf geht zu 100 Prozent an die Hospiz Stiftung Schussental. Die Erträge aus dem Verkauf der Produkte der letzten sechs Jahre belaufen sich auf mehr als 100 000 Euro. Neu in diesem Jahr: Es wird nicht nur der herkömmliche Secco erzeugt, sondern auch ein Rose Secco.