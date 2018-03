Weingartens Handballerinnen kehren aus der Pause zurück

Vor drei Wochen haben die Handballerinnen des TV Weingarten in der Württembergliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Seither war Pause, nun geht es mit der Partie bei der HSG Fridingen/Mühlheim weiter. Auch Ravensburgs Handballer spielen auswärts.

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Weingarten (Sa, 18 Uhr) – Die HSG steht mit 17:15 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Insbesondere vor heimischer Kulisse ist Fridingen/Mühlheim stark einzuschätzen. Die vergangenen sechs Heimspiele wurden alle gewonnen. Unter anderem gab es Siege gegen Leinfelden, Biberach, Reichenbach und Nellingen aus dem oberen Tabellendrittel. Weingarten dagegen ist in der Fremde noch ohne Punktgewinn, tankte zuletzt aber mit einer furiosen zweiten Halbzeit gegen Burlafingen/Ulm Selbstbewusstsein. Lediglich vier Gegentreffer ließ der TVW in den zweiten 30 Minuten zu und legte so die Basis für den ersten Saisonsieg.

Für Trainer Daniel Kühn bleibt die Abwehrarbeit die Grundlage, um in den kommenden Partien gegen die Topteams Fridingen, Leinfelden, Göppingen und Biberach zu bestehen. Im Hinspiel unterlag Weingarten unglücklich mit 25:27, führte dabei länger und bot den Zuschauern die erste starke Vorstellung in der Saison. „Wir haben von der Papierform her gesehen gegen eine äußerst starke Heimmannschaft nichts zu verlieren, wollen aber unbedingt an unsere Leistungen anknüpfen und der HSG dabei einen harten Kampf liefern“, so Kühns Marschroute. Der Trainer musste allerdings jüngst schlechte Nachrichten verkraften. Johanna Koch erlitt eine Fraktur, Torhüterin Ariane Fessler riss sich das Kreuzband im Knie.

Männer-Landesliga: BW Feldkirch – TSB Ravensburg (Sa, 20 Uhr, Reichenfeldhalle Feldkirch) – Die Handballer des TSB Ravensburg stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Am Samstag reist die Mannschaft von Trainer Levente Farkas nach Feldkirch in Österreich. Die Partie ist für beide ein Vier-Punkte-Spiel, denn sowohl die Rams als auch Feldkirch haben nach 17 Spieltagen jeweils elf Punkte. Somit stehen beide Mannschaften lediglich einen Punkt vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Das Hinspiel entschied Ravensburg knapp für sich. Feldkirch gilt allerdings als bärenstarke Heimmannschaft.

Trainer Farkas hatte unter der Woche die Aufgabe, seine Mannschaft nach der deutlichen Heimniederlage gegen Steinheim wieder auf die Beine zu bringen. Trotz dieser Niederlage ist jedoch klar, dass die Leistungskurve der Ravensburger in den vergangenen Wochen deutlich nach oben zeigt. Aus diesem Grund können die Oberschwaben mit breiter Brust nach Österreich fahren. Günter Niederer, Sportlicher Leiter der Ravensburg Rams, hat großes Vertrauen in seine Schützlinge: „Wir können selbstbewusst nach Feldkirch fahren, dürfen den Gegner aber nicht unterschätzen. Das Team, das gewinnt, macht einen Schritt in Richtung Klassenerhalt“, sagt Günter Niederer.

Bezirksklasse: SG Ulm & Wiblingen II – HCL Vogt (So, 17.30 Uhr) – Erneut auswärts und wieder am ungeliebten Sonntag müssen die Handballer des HCL Vogt zur SG Ulm/Wiblingen II. Die SG ist als Neunter in Abstiegsnöten und wird dem HCL alles abverlangen, um einen Befreiungsschlag zu landen. Nach der unglücklichen Niederlage vergangene Woche in Vöhringen, als Vogt lange Zeit das bessere Team war, hofft der HCL auf die ersten Auswärtspunkte im neuen Jahr. Nur langsam flaut die Grippewelle im Vogter Lager ab, doch die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die meisten Spieler am Sonntag zur Verfügung stehen. Bei einem Erfolg könnte Vogt wohl endgültig den Klassenerhalt klarmachen.

Kreisliga: TG Bad Waldsee – TS Dornbirn (Sa, 17 Uhr) – Immer noch hochmotiviert – trotz der herben Niederlage in Ailingen – sind für die Waldseer Handballer auch Punkte gegen den Tabellenzweiten möglich. Trotz der Außenseiterrolle steht die TG unter Druck und muss im Abstiegskampf eigentlich punkten. Die Waldseer Herren II haben den Tabellenführer HV RW Laupheim III zu Gast. Ob bei diesem kompromisslosen Gegner Punkte möglich sind, wird vom Kader und der Tagesform der Bad Waldseer abhängen. Diese Partie beginnt um 19 Uhr. Um 15 Uhr hat die A-Jugend der TG den Tabellenzweiten TSG Leutkirch zu Gast, um 13.20 Uhr spielt die C-Jugend gegen die HSG Langenau/Elchingen. Eröffnen wird den Heimspieltag in Bad Waldsee die D-Jugend mit ihrem Rückspiel gegen den TV Isny um 11.55 Uhr.